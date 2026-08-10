الحق في الدواء: مصر بها 13 مليون مريض سكر.. ولا مشكلة في إنتاج الأنسولين محليًا

أكد الدكتور محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، أن الاتحاد العالمي لمرضى السكر أشار إلى وجود نحو 13 مليون مريض بالسكر في مصر، وهو ما يعكس حجم الاحتياج إلى الأنسولين والعلاجات الخاصة بمرضى السكر في السوق المصرية.

وقال محمود فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم هنا القاهرة”، عبر فضائية “modern mti”،إن إنتاج الأنسولين في مصر لا يغطي جميع احتياجات السوق، موضحًا أن المواطن المصري قد يلجأ في بعض الأحيان إلى الأنسولين المستورد، رغم وجود عدد من أصناف الأنسولين التي يتم إنتاجها محليًا.

وأشار المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء إلى أنه لا توجد مشكلة في إنتاج الأنسولين داخل مصر، مؤكدًا أن الصناعة المحلية لديها القدرة على إنتاج الأنسولين، وأن التحدي يتمثل في توفير الكميات والأصناف التي تتناسب مع احتياجات جميع المرضى.

تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة

وشدد على أهمية العمل خلال الفترة المقبلة على زيادة الإنتاج المحلي من الأنسولين وتوفير مختلف الأصناف المطلوبة، بما يضمن تلبية احتياجات مرضى السكر وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.