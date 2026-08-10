ترامب: مضيق هرمز مفتوح.. وقادرون على التصعيد ضد إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن مضيق هرمز مفتوح حاليا، مضيفا أن الوضع معقد بسبب الألغام لكننا قمنا بإزالتها من المضيق بأكمله.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدا أن واشنطن لا تزال لديها القدرة على التصعيد مع إيران.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس ترامب إن إيران تطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها خلال الصراع العسكري الذي استمر 5 أشهر.

وأوضح ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال اليوم، أن ممثلين عن إيران يطالبون بتعويضات عن الأضرار التي تعرضت لها إيران خلال الصراع، رغم أن هذا الطلب، وفقاً له، لم يُطرح خلال أي من المفاوضات أو الاجتماعات السابقة.

واعتبر أن المطالبة الإيرانية بالتعويضات “فكرة مثيرة للاهتمام”، معلناً في المقابل أنه سيطالب إيران بتعويضات عن الأمريكيين الذين قُتلوا أو أصيبوا بجروح بالغة في هجمات وصراعات اتهم طهران بالوقوف وراءها.