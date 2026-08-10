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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ياسمين صبري: كنت بحلم أكون مذيعة.. ودخولي عالم الفن كان صدفة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
هاني حسين

كشفت الفنانة ياسمين صبري أن دخولها عالم الفن جاء بالصدفة، مؤكدة أنها كانت تحلم في البداية بالعمل كمذيعة، بسبب حبها للمعرفة والاطلاع على تفاصيل حياة الآخرين.

وأضافت، خلال لقائها مع بودكاست «موعد مع لميس» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "هي كانت صدفة، أنا كنت عايزة أبقى مذيعة يا لميس زيك كدة".

وتابعت ياسمين صبري: "أنا بسأل كتير أوي، أنا شخصية فضولية في الحياة، يعني لو قاعد جنبي دكتور أقوله ده بقى بيتعرف إزاي؟ وده بيتعامل إزاي؟ وهنا بقى ساعتها بتعمل إيه؟ وأنت لما بتصحى الصبح بتعمل إيه الصبح؟ وبتصحى الساعة ويومك عامل إيه".

وأضافت: "أنا من الناس اللي أحب أقشر البني آدمين لإننا طبقات كتيرة، عندنا الوش الخارجي الاجتماعي ده اللي بنلبسه، وفيه الوش العاطفي اللي الناس القريبة منا اللي بتلمسه، وفيه الوش الأعمق اللي بينك وبين نفسك، وفيه الوش الحقيقي اللي جوه اللي بينك وبين الله، فأنا بحب أقشر الناس، فكنت نفسي أبقى مذيعة أصلاً".

وعن انتقالها إلى مجال التمثيل، أوضحت ياسمين صبري أن الأمر بدأ بخطوات غير مخطط لها، قائلة: "كنت عايزة أبقى مذيعة فمش عارفة أعمل إيه، فقولت أخش ميس إيجيبت ملكات جمال مصر أهو يمكن أوصل لحاجة يعني شيء يوصل إلى شيء".

وأضافت: "كنت معتمدة على ذكائي في اختياراتي، فقولت هخش ميس إيجيبت وأنا اللي هختار بقى يعني هيجيلي حاجات أقول لأ أروح في السكة اللي عايزة أوصلها، ولكن ما تمتش موضوع ميس إيجيبت ده أصلاً وده الحمد لله لمصلحتي".

وتابعت: "بعد كدة قالولي لازم تمثلي، قولتلهم أمثل أبداً مستحيل، وبعد كدة مثلت لقيت الموضوع حسب أنتي تصدري إيه عن نفسك وبناءً على اللي أنتي بتصدريه هو ده اللي هيرجعلك «Echo» زي صدى الصوت كدة، وهي الحياة كلها كدة".

وعن بداياتها الفنية، قالت ياسمين صبري إن البعض نظر إليها في البداية باعتبارها مجرد وجه جميل، لكنها أكدت أن النجاح يعتمد على الاستمرار والإصرار، قائلة: "عادي عادي في البداية، بس هو الإنسان عبارة عن «Consistency» وإصرار، وفكرة بتعملي إيه كل يوم، بتقولي إيه عن نفسك كل يوم".

وأضافت أنها لم تكن تخطط بشكل صارم لأن تصبح ممثلة، موضحة: "لا لا.. أبداً أبداً.. بصراحة يعني أنا إنسانة واخدة الأمور بسلاسة وببساطة ومبخدش الدنيا على قلبي ومبخدش حاجة على أعصابي، أنا بفضل الله كانت خطواتي سريعة".

وأشارت إلى أن أول أعمالها الفنية كان مسلسل «جبل الحلال» مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، قائلة: "أول مسلسل عملته في حياتي كان مع أستاذ محمود عبد العزيز، أول حاجة عملتها مسلسل في حياتي كان رمضان وحوالي نجوم.. «جبل الحلال» الله يرحمه، مع أستاذ عادل أديب ووفاء عامر وكلهم نجوم".

ياسمين صبري اخبار التوك شو الفن التمثيل لميس الحديدي

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