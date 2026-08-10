قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دون إصابات.. ماس كهربائي يشعل النيران بمنزلي شقيقين في سوهاج
دعاء الرزق الواسع بعد صلاة الفجر.. أدعية مأثورة لطلب الرزق والبركة
مسيّرات أوكرانية تهاجم العمق الروسي.. ومقتل 13 شخصًا في تتارستان| تفاصيل
للمتقدمين لحج القرعة.. تخصيص نسبة 1% للأكبر سنا
كانت متجهة إلى موسكو.. أنظمة الدفاع الجوي الروسي تدمر 7 طائرات مسيرة
النوم سر تجديد الخلايا.. ياسمين صبري تكشف سر جمالها
إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض.. أول صور من موقع عقار حدائق القبة المنهار جزئيا
سماع دوي انفجارين في المخا اليمنية.. والحوثيون يستهدفون مأرب بالصواريخ الباليستية
عايز خصم ورينا رقصة.. محطة وقود أمريكية تثير الجدل بعرض غير تقليدي لعملائها
فضل النوم على وضوء.. سنة نبوية يغفل عنها كثيرون وثوابها عظيم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-8-2026
المرافعة في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بـ 6 أكتوبر.. السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس بتفقد المشروعات العقارية تعزز حماية حقوق المواطنين

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب محمود مرسي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تشكيل لجنة تتولى تفقد مختلف المشروعات العقارية الجاري تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية، للتأكد من الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات، واحترام العقود المبرمة مع المشترين، والانتهاء من تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمشروعات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات.

دعم السوق العقاري

وأكد النائب محمود مرسي، أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على حماية حقوق المواطنين والحفاظ على مدخراتهم واستثماراتهم، خاصة في ظل أهمية القطاع العقاري بالنسبة للاقتصاد المصري، وارتباطه بصورة مباشرة بمصالح ملايين المواطنين الذين يضعون مدخراتهم في شراء الوحدات السكنية والتجارية والإدارية.

وأوضح أن توجيه الرئيس بمتابعة موقف المشروعات العقارية على أرض الواقع يمثل خطوة مهمة نحو إحكام الرقابة على القطاع، وضمان التزام الشركات والمطورين العقاريين بما ورد في التعاقدات، وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة التأخير أو عدم استكمال الخدمات والمرافق الأساسية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المتابعة الميدانية للمشروعات ستسهم في كشف المشروعات المتعثرة أو التي تشهد تأخيرًا في التنفيذ، ووضع حلول واضحة لمشكلاتها، إلى جانب ضمان التزام الشركات بالبرامج الزمنية المتفق عليها، بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار العقاري وحماية حقوق المشترين.

وشدد النائب محمود مرسي على أهمية أن تتعامل الجهات المعنية بكل حسم مع أي مخالفات يتم رصدها، مؤكدًا أن حماية المواطن لا تتعارض مع تشجيع الاستثمار، بل تمثل أحد أهم عوامل استقرار السوق العقارية وتعزيز الثقة في القطاع.

وأضاف أن اطلاع الرئيس بشكل دوري على الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الملف يؤكد أن الدولة تتابع القضية بصورة مباشرة، وأن هناك إرادة حقيقية للتعامل مع أي أوجه قصور أو مخالفات، بما يضمن تحقيق الانضباط ورفع معدلات الالتزام في المشروعات العقارية بمختلف المحافظات.

وأكد النائب محمود مرسي أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التنسيق بين أجهزة الدولة والجهات الرقابية والمحليات والجهات المختصة بقطاع الإسكان، لضمان سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، ومتابعة معدلات التنفيذ، والتأكد من تسليم الوحدات في المواعيد المحددة وبالمواصفات والخدمات المتفق عليها.

النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

قطع المياه

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وضعفها بمنطقتين صباح الأربعاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات

ننشر قائمة الكليات الشاغرة بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

حادث التجمع

السرقة مش سبب الواقعة.. شقيق ضحية حادث التجمع يكشف مفاجآت دوية

ترشيحاتنا

مصر تقدم شحنة جديدة من الأدوية لدعم القطاع الصحي اللبناني

مصر تقدم شحنة جديدة من الأدوية لدعم القطاع الصحي اللبناني

روسيا

روسيا: منع حزب معارض للحرب على أوكرانيا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية

ناقلة نفط

السبب مجهول.. انفجارات في ناقلة نفط بمصفاة الزاوية بليبيا

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد