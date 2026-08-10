قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تطورات انهيار عقار حدائق القبة.. الهلال الأحمر يدفع بفرق الطوارئ لمساندة المصابين
الموضوع صعب جدًا.. كريم ذكري يصدم جماهير الزمالك قبل الموسم الجديد
قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عدة تفجيرات جنوب لبنان
مشاجرة بالشوم في جهينة.. إصابة شخصين بسبب خلافات الجيرة بسوهاج
دون إصابات.. ماس كهربائي يشعل النيران بمنزلي شقيقين في سوهاج
دعاء الرزق الواسع بعد صلاة الفجر.. أدعية مأثورة لطلب الرزق والبركة
مسيّرات أوكرانية تهاجم العمق الروسي.. ومقتل 13 شخصًا في تتارستان| تفاصيل
للمتقدمين لحج القرعة.. تخصيص نسبة 1% للأكبر سنا
كانت متجهة إلى موسكو.. أنظمة الدفاع الجوي الروسي تدمر 7 طائرات مسيرة
النوم سر تجديد الخلايا.. ياسمين صبري تكشف سر جمالها
إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض.. أول صور من موقع عقار حدائق القبة المنهار جزئيا
سماع دوي انفجارين في المخا اليمنية.. والحوثيون يستهدفون مأرب بالصواريخ الباليستية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد رياض يكشف موقفه من المشاركة في رمضان 2027: «إن شاء الله أقدم حاجة تليق بالجمهور» |خاص

محمد رياض
محمد رياض
تقى الجيزاوي

كشف الفنان محمد رياض عن موقفه من المشاركة في موسم دراما رمضان 2027، مؤكدًا أنه يتمنى العودة إلى الشاشة من خلال عمل يليق بالجمهور.

وقال محمد رياض في لقاء خاص مع موقع «صدى البلد»، ردًا على سؤال حول إمكانية مشاركته في موسم رمضان 2027: ، إنشاءالله هكون متواجد وأتمنى أعمل حاجة تليق بالجمهور.

محمد رياض يتحدث عن الراحل عبد الرحمن أبو زهرة 

وكان كشف الفنان محمد رياض فى ندوة الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة بالقومي للمسرح المصري مؤكدًا أن الجميع اجتمع حبًا في الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، مشيرًا إلى أن قيمته الفنية لا تحتاج إلى تعريف. 

وروى محمد رياض موقفًا جمعه به أثناء تصوير أحد الأعمال في منطقة أبو قير، حين دار بينهما حديث طريف حول صلاة الجمعة للمسافر، قبل أن يدخلا المسجد ليتحول موضوع الخطبة فجأة إلى الحديث عن الفن، وهو ما جعل أبو زهرة يمازحه بعد انتهاء الصلاة بقوله: “مش قلت لك؟”. 

وأكد رياض أن هذه الواقعة تلخص جانبًا من شخصيته المرحة وخفة ظله، إلى جانب ثقافته الواسعة ورؤيته العميقة للحياة والفن.

وشهد حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري فى دورته التاسعة عشر تكريم عدد من رموز الفن والإبداع ولعل من أبرزهم إسعاد يونس وأحمد عبد العزيز وأحمد ماهر وشهيرة ومجدي مجاهد وغيرهم. 

وافتتح الحفل بعرض فني بعنوان «سفر»، من تصميم وإخراج الرؤية للفنان وليد عوني، وشارك فيه أعضاء فريق ونتاج ورشة التعبير الحركي للمهرجان القومي للمسرح المصري، بقيادة كريمة بدير، في عمل بصري يستلهم هوية الدورة التاسعة عشرة ورسالتها في التوسع نحو المحافظات.

وقال الفنان وليد عوني إن فكرة العرض انطلقت من مشروع المهرجان القومي للمسرح المصري في الوصول إلى مختلف محافظات الجمهورية، وهو المشروع الذي تبناه الفنان محمد رياض خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن هذا التوجه ألهمه لبناء رؤية افتتاحية تجسد رحلة المسرح المصري خارج العاصمة.

وأوضح عوني أن بوستر الدورة، الذي يجسد شابًا وفتاة من الريف المصري وسط مشهد مستوحى من البيوت المصرية والأقمشة المعلقة، كان الشرارة الأولى لفكرة العرض، مضيفًا: "أحببت أن أخلق قصة لهاتين الشخصيتين، وأن أجعل رحلتهما رمزًا لرحلة المهرجان بين محافظات مصر، لذلك حمل العرض عنوان «سفر»".

وأشار إلى أن العرض يعتمد على لغة الصورة والسينوغرافيا أكثر من اعتماده على السرد المباشر، حيث تتحول الحقيبة إلى رمز للسفر، بينما تشكل الأقمشة المتحركة فضاءً بصريًا يستحضر النيل والبحر، في إشارة إلى الامتداد الجغرافي والثقافي لمصر، مؤكدًا أن الماء والهواء يمثلان عنصرين أساسيين للحياة، كما يمثل المسرح عنصرًا للحياة الثقافية.

وأضاف أن العرض يصطحب الجمهور في رحلة بين البيئات المصرية المختلفة، مرورًا بالتراث الصعيدي والتحطيب، والنوبة، والإسكندرية، والبمبوطية، والريف المصري، قبل أن تتكشف في النهاية شخصية الشاب والفتاة اللذين ظهرا على ملصق الدورة، حيث تتطور حكايتهما من اللقاء إلى الخطبة ثم الزواج، في نهاية رمزية تعبر عن اكتمال الرحلة.

وأكد عوني أن النهاية تحمل رسالة تفاؤل، إذ ينطلق العروسان إلى المهرجان في صورة تحتفي بالحياة والحب، وتعكس رسالة المهرجان في نشر الفن بالمحافظات، مشيرًا إلى أن العرض يعتمد على السينوغرافيا، والإضاءة، والحركة، والصورة المسرحية، لتقديم رؤية تحتفي بمصر وتنوعها الثقافي والإنساني.

وشارك في تنفيذ العرض كل من: تصميم حركي وتنفيذ: كريمة بدير، تصميم الإضاءة: المهندس ياسر شعلان، مخرج منفذ: مهدي السيد، مساعد مخرج: علي يسري، مدربة: ياسمين بدوي، مساعد موسيقى: أحمد موسى، الإدارة والتنسيق: إيهاب حسني، جرافيك عبد المنعم المصري، ومحمد عبد الرازق، تجهيزات فنية: شيرين سميح، ميديا:

محمد رياض دراما رمضان 2027 المهرجان القومي للمسرح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

قطع المياه

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وضعفها بمنطقتين صباح الأربعاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات

ننشر قائمة الكليات الشاغرة بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

حادث التجمع

السرقة مش سبب الواقعة.. شقيق ضحية حادث التجمع يكشف مفاجآت دوية

ترشيحاتنا

مياه بني سويف

بني سويف .. انقطاع المياه عن مجلس قروى الحمام غدا

تعليم دمياط

دمياط اليوم.. تعويم سفينة وإصابة موظفة بإحدى الشركات وندوة عن الوعي السكاني

قوافل طبية

موجز اخبار الوادي الجديد| قوافل «100 يوم صحة» تجوب المراكز.. وتحرير 51 محضرًا خلال 20 حملة رقابية

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد