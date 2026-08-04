قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد : الطقس غداً شديد الحرارة رطب .. والعظمى بالقاهرة 36
إصابة 12شخصًا في انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوى الغربى أسوان - القاهرة
التعليم العالي : تنويه مهم لطلاب الدبلومة الأمريكية Cognia بالسعودية قبل التنسيق
القيادة المركزية الأمريكية: تحويل مسار 45 سفينة منذ إعادة فرض الحصار على إيران
محمد رياض يكشف موقفا طريفا مع الراحل عبد الرحمن أبو زهرة
وزير الصحة : مصر تمتلك موارد طبيعية واستشفائية متميزة يجب استغلالها
أحمد موسى : تطوير مطار القاهرة جعل إنهاء الإجراءات أسرع من مواني ألمانيا الجوية
تصعيد إسرائيلي جنوب لبنان.. غارات وقصف مدفعي وتفجيرات في بنت جبيل والنبطية
وجهة مفاجأة لـ سيف الجزيري بعد رحيله عن الزمالك .. أين يذهب؟
محمود مرجان : اجتماع الوسطاء بالقاهرة يؤكد الدور المصري في تثبيت هدنة غزة
إسبانيا تعلن عودة 70 ألف مهاجر إلى المغرب وتؤكد دعم الاتحاد الأوروبي لإدارة أزمة سبتة
الاتحاد اليوناني لكرة القدم يسحب دعمه لرئيس الفيفا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد رياض يكشف موقفا طريفا مع الراحل عبد الرحمن أبو زهرة

الفنان محمد رياض
الفنان محمد رياض
أحمد إبراهيم   -  
تقى الجيزاوي

كشف الفنان محمد رياض فى ندوة الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة بالقومي للمسرح المصري مؤكدًا أن الجميع اجتمع حبًا في الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، مشيرًا إلى أن قيمته الفنية لا تحتاج إلى تعريف. 
وروى محمد رياض موقفًا جمعه به أثناء تصوير أحد الأعمال في منطقة أبو قير، حين دار بينهما حديث طريف حول صلاة الجمعة للمسافر، قبل أن يدخلا المسجد ليتحول موضوع الخطبة فجأة إلى الحديث عن الفن، وهو ما جعل أبو زهرة يمازحه بعد انتهاء الصلاة بقوله: “مش قلت لك؟”. 
وأكد رياض أن هذه الواقعة تلخص جانبًا من شخصيته المرحة وخفة ظله، إلى جانب ثقافته الواسعة ورؤيته العميقة للحياة والفن.

وشهد حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري فى دورته التاسعة عشر تكريم عدد من رموز الفن والإبداع ولعل من أبرزهم إسعاد يونس وأحمد عبد العزيز وأحمد ماهر وشهيرة ومجدي مجاهد وغيرهم. 
وافتتح الحفل بعرض فني بعنوان «سفر»، من تصميم وإخراج الرؤية للفنان وليد عوني، وشارك فيه أعضاء فريق ونتاج ورشة التعبير الحركي للمهرجان القومي للمسرح المصري، بقيادة كريمة بدير، في عمل بصري يستلهم هوية الدورة التاسعة عشرة ورسالتها في التوسع نحو المحافظات.

وقال الفنان وليد عوني إن فكرة العرض انطلقت من مشروع المهرجان القومي للمسرح المصري في الوصول إلى مختلف محافظات الجمهورية، وهو المشروع الذي تبناه الفنان محمد رياض خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن هذا التوجه ألهمه لبناء رؤية افتتاحية تجسد رحلة المسرح المصري خارج العاصمة.

وأوضح عوني أن بوستر الدورة، الذي يجسد شابًا وفتاة من الريف المصري وسط مشهد مستوحى من البيوت المصرية والأقمشة المعلقة، كان الشرارة الأولى لفكرة العرض، مضيفًا: "أحببت أن أخلق قصة لهاتين الشخصيتين، وأن أجعل رحلتهما رمزًا لرحلة المهرجان بين محافظات مصر، لذلك حمل العرض عنوان «سفر»".

وأشار إلى أن العرض يعتمد على لغة الصورة والسينوغرافيا أكثر من اعتماده على السرد المباشر، حيث تتحول الحقيبة إلى رمز للسفر، بينما تشكل الأقمشة المتحركة فضاءً بصريًا يستحضر النيل والبحر، في إشارة إلى الامتداد الجغرافي والثقافي لمصر، مؤكدًا أن الماء والهواء يمثلان عنصرين أساسيين للحياة، كما يمثل المسرح عنصرًا للحياة الثقافية.

وأضاف أن العرض يصطحب الجمهور في رحلة بين البيئات المصرية المختلفة، مرورًا بالتراث الصعيدي والتحطيب، والنوبة، والإسكندرية، والبمبوطية، والريف المصري، قبل أن تتكشف في النهاية شخصية الشاب والفتاة اللذين ظهرا على ملصق الدورة، حيث تتطور حكايتهما من اللقاء إلى الخطبة ثم الزواج، في نهاية رمزية تعبر عن اكتمال الرحلة.

وأكد عوني أن النهاية تحمل رسالة تفاؤل، إذ ينطلق العروسان إلى المهرجان في صورة تحتفي بالحياة والحب، وتعكس رسالة المهرجان في نشر الفن بالمحافظات، مشيرًا إلى أن العرض يعتمد على السينوغرافيا، والإضاءة، والحركة، والصورة المسرحية، لتقديم رؤية تحتفي بمصر وتنوعها الثقافي والإنساني.
وشارك في تنفيذ العرض كل من: تصميم حركي وتنفيذ: كريمة بدير، تصميم الإضاءة: المهندس ياسر شعلان، مخرج منفذ: مهدي السيد، مساعد مخرج: علي يسري، مدربة: ياسمين بدوي، مساعد موسيقى: أحمد موسى، الإدارة والتنسيق: إيهاب حسني، جرافيك عبد المنعم المصري، ومحمد عبد الرازق، تجهيزات فنية: شيرين سميح، ميديا: أمين عادل، إدارة مسرحية محمد حمدان، ويشارك في العرض: أحمد محمد عبد الوهاب، محمد أحمد، رضا إبراهيم، منال بكير، إبراهيم خالد، ملاك روماني، تيريز ميشيل، صبري محمد، فيما تؤدي تمارا زكي دور الفتاة، ويجسد علي هاشم شخصية الصبي، بطلي الحكاية التي تنطلق منها أحداث العرض الافتتاحي.

وشهد حفل الافتتاح حضورًا واسعًا لنجوم المسرح والدراما، وصُنّاع الفن، والمثقفين، إلى جانب مكرمي الدورة التاسعة عشرة، وهم: الإعلامية والفنانة الكبيرة إسعاد يونس، والفنانة الكبيرة شهيرة، والفنان الكبير أحمد عبد العزيز، والفنان الكبير أحمد ماهر، والمخرج الكبير مجدي مجاهد، والناقد الكبير الدكتور حمدي الجابري، والمخرج الكبير أحمد البنهاوي، وذلك في احتفالية تحتفي برموز المسرح المصري وإسهاماتهم في إثراء الحركة المسرحية.

الفنان محمد رياض اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 ..متى يعود الطلاب للمدارس؟|التعليم تحسم الجدل

الأرض

للمرة الأولى.. العلماء يشاهدون الأرض وهي تعيد بناء نفسها في أعماق المحيط الهندي

عداد الكهرباء

من 3 لأكثر من 400 جنيه.. 6 أسباب لخصم رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

توقعات بارتفاع الذهب في مصر .. وعيار 21 يستقر عند هذا السعر

محمد صلاح

الفرعون يعود إلى جحر الذئاب.. محمد صلاح يقترب من روما

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على القاضى المزيف

فريق الأهلي

الأهلي يحسم الجدل حول موقف النادي من مقاطعة كأس مصر والسوبر المصري

بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت

بالمايوه.. زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| هل الأبناء المتوفون يستقبلون والديهم على أبواب الجنة؟.. حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء تلاوات صناعية.. وهل دعاء المظلوم على الظالم يرجع عليه؟

دار الإفتاء ووزارة الثقافة تنظمان لقاء توعويا

دار الإفتاء ووزارة الثقافة تنظمان لقاء توعويا بمكتبة سقارة حول دور الأسرة في بناء المجتمع

وزارة الأوقاف

الأوقاف تتأهل لمرحلة الزيارات الميدانية بجائزة "أفضل جهة صديقة لذوي الإعاقة" 2026

بالصور

طريقة عمل سندوتشات كفتة المطاعم.. بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل سندوتشات كفتة المطاعم في المنزل
طريقة عمل سندوتشات كفتة المطاعم في المنزل
طريقة عمل سندوتشات كفتة المطاعم في المنزل

علامات خفية في الجهاز الهضمي قد تنذر بسرطان المعدة.. لا تتجاهل هذه الأعراض المبكرة

سرطان المعدة
سرطان المعدة
سرطان المعدة

5 أطعمة تساعد على توازن الهرمونات للنساء

اطعمه تساعد على توازن الهرمونات للنساء
اطعمه تساعد على توازن الهرمونات للنساء
اطعمه تساعد على توازن الهرمونات للنساء

علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر

علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر
علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر
علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر

فيديو

انفصال المشاهير في 2026

انفصال المشاهير في 2026 .. نجوم فاجأوا الجمهور بطلاقهم ونهاية قصص الحب

تامر حسين

تامر حسين: مفيش الأوحد في صناعة الموسيقى.. والاكتفاء النفسي سر النجاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد