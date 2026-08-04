وئام مجدي تنضم لبطولة مسرحية لو بنحب وتخوض تجربة مختلفة

تستعد الفنانة وئام مجدي لخوض تجربة مسرحية جديدة من خلال مشاركتها في بطولة مسرحية "لو بنحب"، التي تُعد واحدة من الأعمال المنتظرة خلال الفترة المقبلة، حيث تجمع بين الدراما والاستعراضات الغنائية في تجربة مسرحية مختلفة.

وتأتي المسرحية من كتابة وموسيقى العمل، بينما يتولى محمد فهيم مهمة الإخراج، في إطار رؤية فنية تعتمد على تقديم عرض يجمع بين الأداء التمثيلي والاستعراضات الموسيقية، بما يواكب طبيعة المسرح الغنائي الحديث.

وأكدت وئام مجدي، في بيان إعلامي، سعادتها الكبيرة بتقديم تجربة مختلفة من خلال المسرحية ، مشيرة إلى أن المسرح يظل واحدًا من أهم الفنون التي تمنح الفنان فرصة للتواصل المباشر مع الجمهور.

وأضافت أن مسرحية "لو بنحب" تضم عددًا كبيرًا من الفقرات والاستعراضات الغنائية موزيكال ، وهو ما جعلها تتحمس للمشاركة في العمل، خاصة أنه يقدم تجربة فنية متكاملة تعتمد على الأداء التمثيلي والغناء والاستعراض في الوقت نفسه.

وأشارت إلى أن فريق العمل يواصل حاليًا التحضيرات والبروفات المكثفة، استعدادًا لتقديم عرض يليق بالجمهور، مؤكدة أن جميع المشاركين يبذلون جهدًا كبيرًا للخروج بالمسرحية في أفضل صورة

ومن المنتظر الإعلان خلال الفترة المقبلة عن موعد افتتاح المسرحية وباقي تفاصيل فريق العمل، وسط توقعات بأن يحظى العرض باهتمام واسع من جمهور المسرح، لما يقدمه من توليفة تجمع بين الدراما والموسيقى والاستعراض في تجربة فنية