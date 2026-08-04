محمود مرجان : اجتماع الوسطاء بالقاهرة يؤكد الدور المصري في تثبيت هدنة غزة

أكد النائب محمود مرجان، عضو مجلس الشيوخ، أن الاجتماع المرتقب للوسطاء في القاهرة بمشاركة مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا يمثل محطة مهمة لدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويعكس المكانة التي تحظى بها مصر باعتبارها الطرف الأكثر قدرة على قيادة جهود التهدئة ودفع مسار الاستقرار في المنطقة.

وقال مرجان، في تصريح صحفي له اليوم، إن التحركات السياسية والدبلوماسية التي تقودها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية تؤكد استمرار دورها المحوري في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، والعمل على تثبيت الهدنة بما يخفف من معاناة المدنيين، ويفتح المجال أمام الانتقال إلى مرحلة التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ. أن نجاح تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار سيمثل خطوة أساسية نحو إطلاق خطة شاملة لإعادة إعمار القطاع، وإعادة تأهيل البنية التحتية التي تضررت جراء الأحداث الأخيرة، بما يضمن عودة الخدمات الأساسية وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين.

وأشار محمود مرجان. إلى أن إعادة تشغيل المدارس والمستشفيات والمرافق الخدمية، إلى جانب استعادة كفاءة شبكات المياه والكهرباء والخدمات البلدية، تمثل أولويات عاجلة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن تحقيق ذلك يتطلب التزام جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق، مع استمرار الدعم العربي والدولي لجهود الإعمار والتعافي المبكر.

وأوضح نائب الجيزة. أن مصر نجحت على مدار السنوات الماضية في ترسيخ دورها كوسيط رئيسي في القضايا الإقليمية، بفضل سياستها المتوازنة وتحركاتها الدبلوماسية الهادفة إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والسعي للوصول إلى سلام عادل ومستدام.

واختتم النائب محمود مرجان، حديثه. بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تستدعي تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق غزة، بما يسهم في إطلاق مشروعات إعادة الإعمار، وتعزيز برامج التعافي المبكر، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الاستقرار والتنمية داخل قطاع غزة.