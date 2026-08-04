اعلنت النيابة العامة أنه في إطار إستراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي، واستمرارًا لجهودها في التوسع في تقديم خدماتها الإلكترونية، وفي ضوء ما رصدته من شكاوى المحامين بشأن التزاحم بمكاتب قيد دعاوى الأسرة؛ بسبب الوقت المستغرق في إجراءات القيد، بما يؤدي إلى زيادة زمن الانتظار،



تم إطلاق خدمة القيد الإلكتروني لدعاوى الولاية على النفس للمحامين عن بعد، عبر بوابة النيابة العامة الإلكترونية. وتتيح هذه الخدمة للمحامين تقديم طلبات قيد دعاوى الولاية على النفس عن بعد، مع إمكانية طلب قيد أكثر من دعوى ضمن الطلب الواحد، وسداد الرسوم المقررة دون الحاجة إلى التوجه إلى المكاتب الأمامية، وذلك بجميع نيابات الأسرة على مستوى الجمهورية.

كما سيتاح لهم استلام صحف الدعاوى المقيدة من المكاتب الأمامية التابعة للنيابة محل قيد الدعوى، أو تسلمها في مقار إقامتهم أو محال عملهم، حتى وإن كانت خارج محافظة النيابة محل قيد الدعوى بما يسهم في تبسيط الإجراءات، واختصار الوقت والجهد والحد من فترات الانتظار بالمكاتب الأمامية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

وتنوه النيابة العامة إلى أنه اعتبارا من ١٥ سبتمبر ٢٠٢٦، سيُوقف تقديم هذه الخدمة من خلال المكاتب الأمامية بالنسبة للمحامين ويقتصر قيد دعاوى الولاية على النفس على بوابة النيابة العامة الإلكترونية ، بما يتيح فترة انتقالية للمحامين غير المسجلين على بوابة النيابة العامة الإلكترونية لاستكمال إجراءات التسجيل.

وتهيب النيابة العامة بالمحامين غير المسجلين على البوابة الإلكترونية سرعة استكمال إجراءات التسجيل خلال هذه الفترة، ضمانا لاستمرار استفادتهم من الخدمة دون انقطاع، وتمكينا لهم من الاستفادة من منظومة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها النيابة العامة.