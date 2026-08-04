محافظ الدقهلية يستقبل مدير الأمن والقيادات الأمنية ويشيد بدورها الحيوي

استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اللواء خالد محمدي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية، والقيادات الأمنية بمديرية الأمن، وذلك في إطار التنسيق المستمر والمتكامل بين المحافظة والأجهزة الأمنية، بما يضمن سرعة الاستجابة للمستجدات الميدانية.

وناقش محافظ الدقهلية خلال اللقاء استراتيجيات مديرية الأمن الرامية إلى تعزيز الانضباط الأمني في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، مع التركيز على استمرار رفع درجة الجاهزية، وتكثيف التواجد الشرطي، والتنسيق المحكم بين كافة القطاعات الشرطية، للتصدي بفعالية وحسم لأي خروج على القانون، وضمان تحقيق الأمن الشامل للمواطنين.

وأشاد المحافظ بالدور الحيوي والمحوري الذي تضطلع به قطاعات الأمن المختلفة، وفي مقدمتها المرور والمرافق والحماية المدنية، مؤكداً أن جهودها تتجاوز مجرد الاستجابة للطوارئ، لتسهم في تذليل العقبات أمام العمل والإنتاج، وضمان انتظام سير الخدمات المقدمة للمواطنين بسلاسة ويسر.

وشدد المحافظ على أهمية الدور المحوري للأجهزة الأمنية في التصدي للظواهر السلبية، من خلال شن حملات مكثفة لإزالة الإشغالات، ومواجهة مخالفات البناء، والتصدي لظاهرة التلوث السمعي الناجم عن مكبرات الصوت، فضلاً عن الحفاظ على الحركة المرورية وانتظام عمل وسائل النقل والمواصلات.

وأكد المحافظ أن الاستقرار الأمني يعد المدخل الحقيقي والركيزة الأولى لأي تنمية مستدامة، مشيراً إلى أن الارتقاء بالخدمات الأمنية يظل أولوية قصوى، تنبع من إيمان راسخ بأن المواطن هو محور العملية التنموية، وأن الشعور بالأمان والطمأنينة هو الضمانة الأولى لدفع عجلة البناء والإعمار، وتحقيق التقدم المنشود في ربوع المحافظة.