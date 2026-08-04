محافظ الدقهلية يواصل تفقد أعمال اللجنة المشكلة لمراجعة ملفات وحالات البناء بطلخا

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال اللجنة التي كان قد كلف بتشكيلها، لفحص ومراجعة ملفات تراخيص البناء الصادرة بمدينة طلخا، ومراجعة والتدقيق في كافة الاشتراطات الهندسية والإجراءات القانونية المتبعة لكافة العقارات.

وكان المحافظ قد أصدر توجيها بتشكيل لجنة تضم السكرتير العام والسكرتير العام المساعد للمحافظة، ومديري إدارات الشؤون الهندسية والقانونية والمالية، والمكتب الفني، والمتغيرات المكانية، والتصالح، والمخلفات الصلبة وغيرها من الإدارات المعنية وذلك لتولي المهام التالية:

مراجعة كافة تراخيص البناء الصادرة وإجراءاتها، وفحص ملفات المتغيرات المكانية وطلبات التصالح بمركز ومدينة طلخا.



· حصر جميع العقارات القائمة، وتقييم أوضاعها الإنشائية والقانونية.

· تحديد المخالفات بدقة، مع نسب المسؤوليات لكل طرف وفقاً للقانون.

· إحالة كل من يثبت تورطه في مخالفات البناء إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وجدد المحافظ التشديد على استمرار انعقاد اللجنة بصفة يومية ومستمرة، دون انقطاع، لحين الانتهاء من فحص جميع الملفات، مع استمرار رفع تقرير يومي إلى المحافظ شخصياً بنتيجة الأعمال أولاً بأول.

وضمت اللجنة: اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والمحاسب محمد عبد الباقي مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ياسر الغريب مدير عام الشؤون القانونية، والمهندسة فريدة عبد الله مدير عام الشؤون الهندسية، والمهندسة ريهام عبد الشافي مدير المكتب الفني لمكتب المحافظ، والمهندسة مروة رضوان مدير إدارة المتغيرات المكانية، والأستاذ محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، والمهندسة منى فتحي وكيل المكتب الفني لمكتب المحافظ، وذلك بحضور اللواء هاني مخلوف رئيس مركز ومدينة طلخا.