بالأسلحة البيضاء.. إصابة شخصين بأحد المناطق بالمطرية بالدقهلية

أصيب شخصين بإصابات متفرقة،، إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة الزرايب بالبر الأول بمركز المطرية بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطه النجده يفيد بوقوع مشاجرة استخدمت خلالها أسلحة بيضاء،



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وأسفرت الواقعة عن إصابة أحمد محمد الرفاعي (25 عامًا) بجروح قطعية في الرقبة والرأس والظهر، كما أصيب يوسف محمد ثابت سليم (36 عامًا) بجروح قطعية بالوجه والرقبة واليدين، مع اشتباه بكسر في الذراعين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المطرية المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.