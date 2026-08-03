محاولة لإنقاذ نجله .. أب يلقى مصرعه غرقًا بالقناطر الخيرية

لقي هاني عبدالقادر حمادة مصرعه غرقا أثناء محاولته إنقاذ نجله من مياه نهر النيل بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، في واقعة مأساوية خيمت بالحزن على أهالي قرية قرنفيل.



وتبين أن الطفل نزل إلى مياه النيل، فاستغاث بوالده الذي بادر بالقفز لإنقاذه على الفور، وتمكن الابن من النجاة بعدما تعلق بقطعة من الفوم، بينما جرف التيار الأب الذي لم يستطع مقاومة قوة المياه، ليلقى مصرعه غرقًا.



وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية قرنفيل عقب انتشار نبأ الوفاة، حيث أكدوا أن الفقيد كان يتمتع بحسن الخلق والسيرة الطيبة، وأن رحيله المفاجئ شكل صدمة كبيرة بين أسرته وأصدقائه ومحبيه.



وشيع جثمان الفقيد عقب صلاة الظهر من مسجد الشهيد بقرية قرنفيل، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة، وسط حضور كبير من الأهالي الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.