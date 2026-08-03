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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هزات ارتدادية لعدة أيام.. هل يضرب مصر زلزالا قويا مجددا خلال الساعات المقبلة؟

زلزال
زلزال
هاني حسين

سيطر زلزال فجر اليوم، على اهتمام الشعب المصري، وحصر المصريون على متابعة الاخبار من مصادراه الرسمية للتعرف على شدة الزلزال ومدى حقيقة وجود توابع له خلال الفترة المقبلة . 

زلزال السويس


قال الدكتور باسم نبوي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن زلزال السويس، حدث الساعة 3، وان قوته 5.2 علي مقياس ريختر وأن هذا الزلزال وقع علي بعد 38 كيلومتر من السويس.

توابع لزلزال اليوم


وأعلن نبوي، في تصريحات صحفية،أنه من الوارد حدوث توابع لزلزال اليوم ولكن سوف تكون قوتها أقل من قوته الزلزال الرئيس.

و​أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، هزة أرضية علي بعد 38 كيلومتر  من السويس وكانت بياناتها كالتالي : اليوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2026.

5.2 درجة على مقياس ريختر 

 

​وأفاد البيان الرسمي الصادر عن المعهد بأن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 03:00:29 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وبلغت قوتها 5.2 درجة على مقياس ريختر.

توابع الزلزال مستمرة 


ومن جانبه، أكد الدكتور شريف عبد الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن التوابع الناتجة عن زلزال اليوم لا تزال مستمرة، لكنها جميعًا ضعيفة وغير محسوسة، إذ تقل قوتها عن 3 درجات على مقياس ريختر، ولا ترصدها إلا أجهزة الرصد الزلزالي.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لقناة إكسترا نيوز، أن استمرار الهزات الارتدادية بعد الزلازل المتوسطة أمر طبيعي ومتوقع، وقد يستمر لعدة أيام، لكنه لا يعني بالضرورة حدوث زلزال أكبر، مشيرًا إلى أن الوضع الزلزالي في مصر مستقر ولا يستدعي القلق.

مصر خارج أحزمة الزلازل الرئيسية 


وأضاف أن مصر لا تزال خارج الأحزمة الزلزالية الرئيسية، وأن أقرب المناطق النشطة تقع في شرق البحر المتوسط، إلى جانب النشاط المعروف في خليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر، مؤكدًا أن هذه المناطق تخضع للمتابعة المستمرة من خلال شبكات الرصد التابعة للمعهد.

وأشار إلى أن شعور المواطنين بالهزة الأرضية جاء نتيجة قرب مركز الزلزال من المناطق المأهولة بالسكان، خاصة القاهرة الكبرى، وهو ما جعل الإحساس بها أكثر وضوحًا مقارنة بزلازل سابقة كانت تقع على مسافات أبعد.

وشدد رئيس قسم الزلازل على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة عند وقوع أي هزة أرضية، وعدم استخدام المصاعد أو السلالم أثناء الزلزال، مع البقاء في مكان آمن داخل المبنى حتى انتهاء الهزة، مؤكدًا أن المعهد يواصل متابعة النشاط الزلزالي على مدار الساعة ونشر التوعية اللازمة للمواطنين.
 

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