بالصور .. محافظ دمياط يتابع تداعيات زلزال الفجر ويطمئن على استقرار الأوضاع

في ضوء الهزة الأرضية التي شعر بها عدد من المواطنين، تابع الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، على الفور تداعيات الهزة بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، للاطمئنان على استقرار الأوضاع وعدم وجود أي آثار أو تداعيات ناجمة عنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ، واللواء محمد همام السكرتير العام للمحافظة، حيث وجّه المحافظ برفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية وغرف العمليات، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لمتابعة الموقف أولًا بأول.

وأكد المحافظ، وفقًا للتقارير الواردة من الوحدات المحلية والجهات المعنية ، عدم رصد أي خسائر أو إصابات أو تداعيات ناتجة عن الهزة الأرضية، كما تبين انتظام العمل بجميع المرافق العامة والخدمات الحيوية، وعدم تأثرها بالهزة.

وشدد محافظ دمياط على استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة، والتواصل الدائم مع الجهات المختصة، مؤكدًا جاهزية جميع الأجهزة التنفيذية للتعامل الفوري مع أي مستجدات .