مهرجان شاطئ الفن 6 يضيء الليالي الصيفية بالحديقة المركزية بدمياط الجديدة

أعلن المهندس أشرف فتحى محمود رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن إنطلاق فعاليات المهرجان القومي "شاطئ الفن 6" خلال شهر أغسطس 2026 بالمسرح الرومانى بالحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة، بالتعاون والتنسيق والتنظيم المشترك مع مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة برئاسة المحاسب عبدالمنعم قتيلو، والهيئة العامة لقصور الثقافة.

وشهد الإفتتاح إقامة عروض فنية على المسرح الروماني بالحديقةالمركزية ، بحضور الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، الكاتب أحمد سامي خاطر رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، نجوى كيوان مدير عام فرع ثقافة دمياط، وبعض أعضاء مجلس الأمناء ومديري الإدارات المعنية بالجهاز.

وتضمنت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة أسيوط للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمود يحيى، حيث قدمت الفرقة عددًا من الإستعراضات المستوحاة من التراث الشعبي الصعيدي.

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و​أوضح رئيس الجهاز أن فعاليات المهرجان تقام على أرض المسرح الروماني بالحديقة المركزية، ليكون الخيار الأفضل للعائلات والسكان لقضاء أجمل السهرات الصيفية وسط عروض تجمع بين التراث، الأصالة، والفنون المعاصرة.

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وأضاف رئيس الجهاز أن فعاليات البرنامج تشمل تقديم باقة متنوعة من الفقرات الفنية والإستعراضية المميزة التي تحييها الفرق الفنية التابعة لوزارة الثقافة من مختلف محافظات مصر حتى نهاية شهر أغسطس الجارى .

ولفت أن المهرجان يهدف إلى تعزيز الحراك الثقافي بالمدينة، وإتاحة الفرصة للأسر والشباب للإستمتاع بعروض فنية راقية تعكس التنوع الثقافي والتراثي لمصر، وذلك في إطار جهود جهاز المدينة ومجلس الأمناء للإرتقاء بالخدمات الترفيهية والتثقيفية المقدمةللمواطنين.



وتابع أن ​مدينة دمياط الجديدة تتطلع لرسم بسمة على وجوه أبنائها وتوفير متنفس ممتع لكل محبي الفن والجمال خلال الموسم الصيفي.