بالأسماء.. الحركة الداخلية لضباط الشرطة بمديرية أمن دمياط

أعلنت منذ قليل، مديرية أمن دمياط عن الحركة الداخلية لضباط الشرطة بالمديرية .

وفي هذه السطور نرصد أبرز ما جاء فى الحركة الداخلية للشرطة لمحافظة دمياط، تجديد الثقة ، لكلا من: المقدم المقدم أحمد موسي رئيساً لمباحث المركز، والرائد أحمد زامل رئيساً لمباحث كفر سعد، والرائد إسلام عيد رئيساً لمباحث رأس البر، والرائد أحمد أكرم رئيساً لمباحث الزرقا.

كما جاء بالحركة : الرائد أحمد مجاهد كرئيس لمكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن دمياط ، وكذلك المقدم أشرف الراعي رئيساً لمباحث فارسكور، والرائد محمود الدمراوي رئيساً لمباحث دمياط الجديدة، والرائد محمد حماده رئيساً مباحث قسم تاني دمياط ، والرائد أحمد صلاح رئيساً لمباحث قسم أول دمياط، والمقدم عبد الله المحروقي رئيساً لمباحث كفر البطيخ.

وجاء بالحركة أيضا : الرائد إسلام أبو العنين رئيساً لمباحث السرو، والرائد اسلام فتحي رئيساً لمباحث قوات الأمن، والرائد أحمد شبل

رئيساً المباحث المرور.