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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 13 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
أ ش أ

استقبل ميناء دمياط 5 سفن وغادرته 8 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ إجمالي السفن التي تم تداولها بالميناء 13 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكرت هيئة الميناء، في بيان اليوم الأحد، أن أرصفة محطة حاويات "تحيا مصر 1" شهدت مغادرة سفينة الحاويات العملاقة (MARCHEN MAERSK) والتي ترفع علم الدنمارك ويبلغ طولها 399 م وعرضها 59 م وتصل حمولتها الكلية إلى حوالي 194 ألفًا و849 طنًا

وأوضحت أن ذلك يأتي تأكيدًا على جاهزية محطات الميناء وحرفيه أطقم الوحدات والخدمات البحرية ومرشدين الهيئة للتعامل مع السفن العملاقة.

وأضافت أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 26521 طنًا شملت 7928 طن علف بنجر، و463 طن جبس، و2015 طن أسمنت معبأ، و10180 طن يوريا و5935 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 16190 طنًا شملت 2930 طن خردة، و1190 طن خشب زان، و3335 طن حديد، و4273 طن أرز و4462 طن أبلاكاش.

وتابعت أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1568 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 250 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2692 حاوية مكافئة.

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 78583 طنًا، فيما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 42450 طنًا، وبلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4390 حركة.

ميناء دمياط بضائع عامة الدنمارك

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