تداول 32 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة .. بينما غادر 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15217 طن تشمل : 4456 طن علف بنجر و 810 طن جبس و 2035 طن أسمنت معبأ و 200 طن يوريا و 7716 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 20515 طن تشمل : 6906 طن خردة و 1014 طن خشب زان و 7126 طن حديد و 2400 طن أرز و 3069 طن ابلاكاش .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 550 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 242 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3912 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 84641 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 44430 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 2798 حركة .

وخلال رحلاتها لميناء دمياط غادرت السفينة ( GALLIPOLI SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتداول 3704 طن تشمل خضروات و فواكه و مفاتيح ليد سيارات و كابلات كهربائية و منسوجات و ملابس و ضفائر سيارات و مفاتيح ليد واشارات و أوتوبيسات و معدات و ماكينات منها بضائع تصدير متجهة إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا - سلوفينيا – سلوفيكيا – السويد - المجر – بولندا - فرنسا - النمسا .

إلى جانب بضائع ترانزيت متوجهه إلى دول الخليج ، الامارات - عمان - الكويت – السعودية - قطر - البحرين .