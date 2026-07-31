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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ دمياط يتابع ميدانيًا جهود إخماد حريق مصنع الأثاث بالمنطقة الصناعية .. صور

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

انتقل  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، إلى المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، لمتابعة تطورات الحريق الذي اندلع بمصنع لأعمال PVC، والوقوف ميدانيًا على مستجدات الموقف أولًا بأول.

رافق "المحافظ " خلال المتابعة اللواء وائل الأشوح مدير أمن دمياط، واللواء ياسر مكرم حكمدار مديرية الأمن، والدكتور محمد فوزي نائب المحافظ ، حيث تابعوا جهود قوات الحماية المدنية في التعامل مع الحريق والسيطرة عليه.

وفور تلقي البلاغ ، قامت قوات الحماية المدنية بالدفع بعدد 8 سيارات إطفاء، كما تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الموقف وتأمين المنطقة.

وأكد الدكتور حسام الدين فوزي ، أن جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية تحركت فور تلقي البلاغ، وتم التعامل مع الحريق بسرعة وكفاءة من خلال التنسيق الكامل بين قوات الحماية المدنية وهيئة الإسعاف الجهات المعنية ، وقد أسفرت جهود قوات الحماية المدنية عن السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنشآت المجاورة.

دمياط محافظ دمياط مدير الامن حريق

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