كبير مرشدي ميناء دمياط : تعاملنا مع حمولة غاز ضخمة خطيرة

روي مرشدو وسائقو القطارات تفاصيل إنقاذ ميناء دمياط في حادث السفينتين، وقال عبد الفتاح طه كبير المرشدين في ميناء دمياط، إنه تولى قيادة عملية التعامل مع مركب مشتعل، مشيرًا إلى انه تم اختيار السفينة والتعامل معها رغم خطورتها، كما أنه باستخدام القاطرات تم سحب المركب والسيطرة على الحريق أثناء التحرك حتى الوصول إلى موقع آمن.

العملية استغرقت نحو ساعتين فقط وهو وقت قياسي



وأضاف خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز»، أن العملية استغرقت نحو ساعتين فقط وهو وقت قياسي، خاصة أن المركب كان بدون ماكينات أو طاقم، وتم الاعتماد بالكامل على القاطرات، حيث خُصصت اثنتان للسحب واثنتان لإطفاء الحريق أثناء السير.

وأوضح كبير المرشدين في ميناء دمياط أن المركب كان محمل بنحو 600 ألف متر مكعب من الغاز، وهي كمية كبيرة تمثل خطرًا شديدًا، مشيرًا إلى أنه تم إدخال المركب إلى موقع آمن وتنفيذ عملية شحط له هناك، بما يضمن تأمينه ومنع أي تداعيات خطرة.