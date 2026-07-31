السعودية ترحب بإعلان ترامب بشأن اتفاق نزع السلاح في غزة وتؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل

رحبت المملكة العربية السعودية بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التوصل إلى اتفاق يتعلق بنزع السلاح في قطاع غزة، معتبرة أنه يمثل خطوة مهمة نحو دعم جهود إحلال السلام في المنطقة.



وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، تقديرها للدور الذي اضطلعت به كل من مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، إلى جانب الشركاء المشاركين في الجهود التي أفضت إلى الاتفاق.

وجددت المملكة التزامها بدعم تنفيذ خطة السلام الشاملة، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2803، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، مشددة على أهمية تنفيذ جميع مراحل الاتفاق ضمن جدول زمني واضح وبصورة تضمن استدامته.

كما أكدت السعودية ضرورة الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ونشر قوة دولية لحفظ الاستقرار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، ودعم جهود إعادة إعمار القطاع دون عوائق.

وشدد البيان على أن عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية يمثلان ركيزة أساسية لنجاح خطة السلام وتحقيق الاستقرار الدائم.

وأكدت المملكة أن الاتفاق يجب أن يشكل منطلقًا لمسار سياسي شامل يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، بما يحقق سلامًا عادلًا ودائمًا وأمنًا واستقرارًا لجميع شعوب المنطقة.