مصطفى بكري : مصر كانت في قلب قطاع غزة منذ اللحظة الأولى

قال الإعلامي مصطفى بكري إن مصر كانت في قلب قطاع غزة منذ اللحظة الأولى، وسيكون هناك اجتماع قريبا في مصر للتأكيد على التزام كافة الأطراف لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق السلام.

وأضاف خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن الجماعات الإرهابية كانت تقلل وتوجه اتهامات كاذبة عن مواقف مصر ودعمها الكامل للشعب الفلسطيني.

وشدد على أن الشعب المصري لم يتنازل عن القضية الفلسطينية ودعم أشقائه منذ اللحظة الأولى.

وأوضح أن الشعب المصري والقيادة المصرية رفضوا التهجير، حيث صرح الرئيس السيسي بأنه لا لتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية بالرغم من الضغوطات.