وزير الخارجية: دعم مصري كامل لترسيخ الأمن والاستقرار في الصومال

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج دعم مصر الكامل لكافة الجهود الاقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في الصومال، انطلاقاً من التزامها بدعم مؤسسات الدولة الصومالية، والحفاظ على وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه، باعتبار أن استقرار الصومال يمثل ركيزة أساسية لأمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وللسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وقال عبد العاطي خلال لقائه مع قرة العين صادزاي، القائم بأعمال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال UNSOS، على هامش مشاركته في أعمال القمة الاستثنائية الثانية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال المنعقدة بالعاصمة الأوغندية كمبالا إن توفير تمويل مستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي مهم للدعم والاستقرار في الصومال.

واعرب عن قلقه من التحديات المالية التي تواجه البعثة، مطالباً الشركاء الدوليين والدول الأعضاء بمجلس الأمن بمواصلة دعم البعثة وضمان توافر الإمكانات اللوجستية والمالية اللازمة لتمكينها من تنفيذ ولايتها على النحو المنشود.

وأكد ضرورة الابقاء على البعثة ومكتب الأمم المتحدة لدعم الصومال UNSOS، والعمل على دعمهما واستمرارهما وتوفير التمويل لهما بما يحفظ الأمن والاستقرار ووحدة الصومال.

وشدد الوزير عبد العاطي على استعداد مصر لمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم للصومال، سواء في إطار بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار أو من خلال التعاون الثنائي، استناداً إلى ما تمتلكه من خبرات واسعة في مجالات مكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية، بما يعزز الأمن والاستقرار في الصومال والمنطقة.