وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار بالصومال

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية مع كل من الحاج إبراهيم ديني، المبعوث الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى الصومال ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، وقرة العين سادوزاي مديرة دعم البعثة بمكتب الأمم المتحدة لدعم الصومال، ورايزدون زينينجا نائب الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة للصومال. وذلك على هامش مؤتمر القمة الذي استضافه الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في العاصمة الأوغندية كمبالا يوم ٣١ يوليو والذى يشارك فيه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج نيابة عن رئيس الجمهورية.

ركز الحديث على ضرورة الابقاء على بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار بالصومالAUSSOM ومكتب الأمم المتحدة لدعم الصومال UNSOS، والعمل على دعمهما واستمرارهما وتوفير التمويل لهما بما يحفظ الأمن والاستقرار ووحدة الصومال. كما تمت مناقشة المشاركة المصرية في بعثة AUSSOM لدعم الاستقرار بالصومال.