رئيس باكستان يعرب عن حزنه العميق إزاء انفجار منجم للفحم بإقليم بلوشستان

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أعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، عن حزنه العميق وأسفه الشديد إزاء مصرع 34 عاملا في انفجار منجم للفحم بمنطقة "سورانج" بالقرب من مدينة "كويتا".

وأصدر زرداري توجيهاته للسلطات المعنية بضمان الوصول بشكل سريع إلى جميع العمال المحاصرين داخل المنجم، وتوفير أفضل رعاية طبية ممكنة للمصابين، وفقا لما ذكره راديو باكستان اليوم /الجمعة/.

كما قدما خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا في هذا الحادث المأساوي.

ويقع إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان على الحدود مع أفغانستان وإيران، وهو منطقة غنية بالمعادن، ويشهد العديد من الاضطرابات.

ورغم المخاطر والأجور المنخفضة، يعتمد آلاف العمال على صناعة الفحم لكسب عيشهم في بلوشستان.