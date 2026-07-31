مطرب وممثل.. معلومات عن الراحل حسني شريف والد تامر حسني

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان حسني شريف ، والد الفنان تامر حسني، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وفي السطور التالية نرصد ابرز المعلومات عنه:



شريف حسني مطرب وممثل واسمه الكامل حسني شريف عباس فرغلي وبدأ نشاطه الفني منذ ستينيات القرن الماضي وشارك في الغناء والتمثيل، حيث قدم عددًا من الأغاني والأفلام ومن أشهر أغانيه "مين زيك مين" كما شارك في أفلام: مثل : لماذا أعيش؟ ،؟وجدعان حارتنا،والجوازة دي مش لازم تتم.

ابتعد شريف حسني عن الساحة الفنية بسبب ظروف صحية ثم سافر خارج مصر لسنوات طويلة ما أدى إلى ابتعاده عن الفن والأضواء.



وفي تلك الاوقات عاش تامر حسني بعيدًا عنه لسنوات بعد انفصال والديه لكن تامر أكد أن هذا لم يؤثر علي حبه له ، وأنه كان سببًا في اكتشاف موهبته الفنية



ورث تامر حسني منه حب الغناء ووصفه بأنه "مطرب عظيم" وقال إن نجاحه الفني يُعد استكمالًا للحلم الذي لم يتمكن والده من تحقيقه



ظهر مع نجله تامر في أداء أغنية "غربة" خلال لقاء تلفزيوني وهو من أندر ظهوراته الإعلامية ولاقت اللقطة تفاعلًا واسعًا بين الجمهور