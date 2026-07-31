مبهج.. عمرو أديب يتغنى بألبوم الهضبة

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بألبوم الفنان عمرو دياب “حبيتك” الذي طرح خلال موسم الصيف الحالي.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه الشخصي على إكس: "‏كليب عمرو دياب لولا البنات مبهج للغايه وبالتتالي الموجود فيه زكى جدا ويجعلك تحب تقارن بين كل انواع البنات مجهود فنى واضح وتنفيذ يماثل المستويات العالمية وعند عمرو ان تكون تلك الاغنيه هى الاساس فى كل مكان هذا الصيف من وسط اغانى كثيره يجعلك تفكر فى طريقه نظر دياب لاغانى الالبوم".

وطرح الفنان عمرو دياب الفيديو كليب الرسمي لأغنية “لولا البنات” ضمن الحملة الدعائية لشركة أورانج وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب والمنصات الرقمية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الأغنية منذ صدورها ضمن ألبومه الأخير “حبيتك”، حيث تصدرت قوائم الاستماع وتداولها الجمهور على نطاق واسع.