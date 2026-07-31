الصين تحث الولايات المتحدة على وقف التهديد باستخدام القوة ضد كوبا

حثت الصين، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة على التوقف بشكل فوري عن التهديد باستخدام القوة ضد كوبا، وفرض أي شكل من أشكال العقوبات الأحادية عليها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج - في مؤتمر صحفي - إن الصين اطلعت على تقارير إعلامية تفيد بأن الولايات المتحدة تخطط لعمليات عسكرية ضد كوبا.. مؤكدة أن بلادها أوضحت موقفها بوضوح بشأن القضايا ذات الصلة في مناسبات عديدة.

وأضافت ماو "ستواصل الصين دعم كوبا بقوة في الدفاع عن سيادتها الوطنية ومعارضة التدخل الخارجي، وستعمل مع جميع الأطراف لحماية العدالة والإنصاف الدوليين".