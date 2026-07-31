برلماني: بيان الحكومة بشأن حادث ميناء دمياط يعكس الشفافية ويؤكد كفاءة الدولة في إدارة الأزمات

أكد النائب سمير البيومي، أن البيان الصادر عن مجلس الوزراء بشأن حادث الحريق الذي تعرضت له سفينتان داخل ميناء دمياط، وما تضمنه من إعلان نتائج التحقيقات الأولية التي أشارت إلى أن الواقعة نتجت عن طائرة مُسيرة مع استمرار استكمال التحقيقات، يعكس نهج الدولة القائم على الشفافية والمصارحة وإطلاع المواطنين على الحقائق أولًا بأول.

إعلان المعلومات الدقيقة في توقيتها المناسب يسهم في مواجهة الشائعات

وأوضح البيومي أن سرعة إصدار البيان الرسمي، إلى جانب مباشرة الجهات المختصة التحقيقات فور وقوع الحادث، يعكسان قدرة مؤسسات الدولة على إدارة الأزمات بكفاءة واحترافية، مؤكدًا أن إعلان المعلومات الدقيقة في توقيتها المناسب يسهم في مواجهة الشائعات ويعزز الثقة بين الدولة والمواطنين، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

وأدان عضو مجلس النواب أي استهداف للمنشآت الحيوية أو المرافق الاستراتيجية، مشددًا على أن مثل هذه الأعمال لن تنال من استقرار الدولة أو تؤثر في مسيرة التنمية، في ظل جاهزية مؤسساتها وقدرتها على حماية الأمن القومي والتعامل مع مختلف التهديدات.

وأشار إلى أن القوات المسلحة والشرطة تواصلان أداء دورهما الوطني بكفاءة ويقظة في حماية حدود البلاد والمنشآت الحيوية، مؤكدًا أن أجهزة الدولة تمتلك من الخبرات والإمكانات ما يؤهلها لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين.

وثمن النائب الدور الذي قام به الإعلام الوطني في تغطية الحادث، مؤكدًا أنه التزم بالمهنية واعتمد على البيانات الرسمية، وهو ما ساهم في الحد من تداول الأخبار غير الموثقة وترسيخ الوعي العام بأهمية تحري الدقة في مثل هذه القضايا.

ودعا إلى ضرورة الالتزام بالحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة، مؤكدًا أن تماسك الجبهة الداخلية ووعي المواطنين يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات زعزعة الاستقرار، وأن تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والإعلام والرأي العام الواعي يعزز قدرة مصر على تجاوز مختلف التحديات، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية في بيئة يسودها الأمن والاستقرار.