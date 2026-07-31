قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القليوبية : فتح باب تحويل الطلاب بين الأزهر والتربية والتعليم
التعليم العالي تنشر دليل التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني وقواعد القبول
الأضرار مادية.. رصد مسيرات معادية داخل المجال الجوي الكويتي
اللجنة الوطنية لإدارة غزة: نرحب بالتقدم المعلن عنه بشأن خارطة الطريق
رئيس الوزراء يثمن قرار صندوق النقد باستكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد
خطيب المسجد النبوي: شدة الحر تذكرنا بجهنم وعليكم بإعانة الفقراء
انقلاب تريلا محملة بالملح على طريق سيوة – أبوشروف في مطروح
الوادي الجديد: تجهيز 100 فتاة مقبلة على الزواج ودعم لـ2000 أسرة
وفاة والد تامر حسني بعد تعرضه لوعكة صحية
استمرار ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة
يتصدر قائمة المطلوبين دوليا.. من هو بافيل دوروف مؤسس تيليجرام؟
1275 فرصة عمل جديدة في 9 محافظات برواتب مجزية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: بيان الحكومة بشأن حادث ميناء دمياط يعكس الشفافية ويؤكد كفاءة الدولة في إدارة الأزمات

سمير البيومي، عضو مجلس النواب
سمير البيومي، عضو مجلس النواب
ماجدة بدوى

أكد النائب سمير البيومي، أن البيان الصادر عن مجلس الوزراء بشأن حادث الحريق الذي تعرضت له سفينتان داخل ميناء دمياط، وما تضمنه من إعلان نتائج التحقيقات الأولية التي أشارت إلى أن الواقعة نتجت عن طائرة مُسيرة مع استمرار استكمال التحقيقات، يعكس نهج الدولة القائم على الشفافية والمصارحة وإطلاع المواطنين على الحقائق أولًا بأول.

إعلان المعلومات الدقيقة في توقيتها المناسب يسهم في مواجهة الشائعات

 

وأوضح البيومي أن سرعة إصدار البيان الرسمي، إلى جانب مباشرة الجهات المختصة التحقيقات فور وقوع الحادث، يعكسان قدرة مؤسسات الدولة على إدارة الأزمات بكفاءة واحترافية، مؤكدًا أن إعلان المعلومات الدقيقة في توقيتها المناسب يسهم في مواجهة الشائعات ويعزز الثقة بين الدولة والمواطنين، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

وأدان عضو مجلس النواب أي استهداف للمنشآت الحيوية أو المرافق الاستراتيجية، مشددًا على أن مثل هذه الأعمال لن تنال من استقرار الدولة أو تؤثر في مسيرة التنمية، في ظل جاهزية مؤسساتها وقدرتها على حماية الأمن القومي والتعامل مع مختلف التهديدات.

وأشار إلى أن القوات المسلحة والشرطة تواصلان أداء دورهما الوطني بكفاءة ويقظة في حماية حدود البلاد والمنشآت الحيوية، مؤكدًا أن أجهزة الدولة تمتلك من الخبرات والإمكانات ما يؤهلها لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين.

وثمن النائب الدور الذي قام به الإعلام الوطني في تغطية الحادث، مؤكدًا أنه التزم بالمهنية واعتمد على البيانات الرسمية، وهو ما ساهم في الحد من تداول الأخبار غير الموثقة وترسيخ الوعي العام بأهمية تحري الدقة في مثل هذه القضايا.

ودعا إلى ضرورة الالتزام بالحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة، مؤكدًا أن تماسك الجبهة الداخلية ووعي المواطنين يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات زعزعة الاستقرار، وأن تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والإعلام والرأي العام الواعي يعزز قدرة مصر على تجاوز مختلف التحديات، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية في بيئة يسودها الأمن والاستقرار.

سمير البيومي مجلس الوزراء ميناء دمياط دمياط مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق 2026

لو جايب 80% علمي علوم.. قائمة الكليات المتاحة لك في تنسيق 2026

طلاب الثانوية العامة

«لو جايب 90% علمي علوم».. خريطة الكليات المتاحة وفرص الالتحاق بالقطاع الطبي

نظام الخصم المباشر

غدا.. بدء تطبيق نظام الخصم المباشر بمنظومة الخبز الجديدة

سعر الخبز أول أغسطس

قبل التطبيق بـ24 ساعة.. سعر رغيف الخبز التمويني بعد تطبيق الخصم المباشر

حكم مباراة الأرجنتين وميسي

حكم مباراة الأرجنتين يخرج عن صمته ويكشف حقيقة خلافه مع ميسي .. ماذا حدث؟

تنسيق كليات التمريض 2026

تنسيق كليات التمريض 2026.. مؤشرات القبول والحد الأدنى لطلاب علمي علوم

وزارة الصحة

بالأسماء| حركة وكلاء الصحة بالمحافظات.. ننشر الملامح النهائية

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 يوليو.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

التوقيت الصيفي

الساعة هترجع 60 دقيقة.. انتهاء التوقيت الصيفي 2026 رسميًا منتصف ليل يوم خميس

أرخص الكليات الخاصة والأهلية

تبدأ من 40 ألف جنيه وتسمح بالتقسيط.. قائمة أقل الكليات الخاصة والأهلية المعتمدة سعرا في تنسيق 2026

أسعار الفراخ اليوم الخميس

البانيه وصل كام؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

بالصور

مطرب عظيم وبعد عني سنين .. تامر حسني يتحدث عن علاقته بوالده

تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده

مطرب وممثل.. معلومات عن الراحل حسني شريف والد تامر حسني

تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده

علامات فساد الجبن رغم عدم انتهاء الصلاحية.. لا تعتمد على التاريخ فقط

علامات تدل على فساد الجبن رغم عدم انتهاء الصلاحية.. لا تعتمد على التاريخ فقط
علامات تدل على فساد الجبن رغم عدم انتهاء الصلاحية.. لا تعتمد على التاريخ فقط
علامات تدل على فساد الجبن رغم عدم انتهاء الصلاحية.. لا تعتمد على التاريخ فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

المزيد