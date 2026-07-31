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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، الجمعة 31 يوليو يوليو 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب
الذهب 


وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5074 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5920 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6765 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 47360 جنيها.

الدولار
الدولار 


واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 31 يوليو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

 

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.75 جنيه

سعر الشراء: 50.56 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 57.80 جنيه

سعر الشراء: 57.68 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 67.50 جنيه

سعر الشراء: 67.35 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.52 جنيه

سعر الشراء: 13.49 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.82 جنيه

سعر الشراء: 13.79 جنيه.

وكشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم، مؤكدة استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة على أغلب أنحاء البلاد.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية، إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسب الرطوبة، موضحة أن الكتل الهوائية القادمة من البحر المتوسط تحمل كميات كبيرة من بخار الماء.

وأضافت أن نسبة الرطوبة قد تتجاوز 85% على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة تسجل نحو 37 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 40 درجة في الظل، بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

وأوضحت أن درجات الحرارة تسجل معدلات أعلى من المعدلات الطبيعية خلال هذا الوقت من العام بنحو درجتين إلى 3 درجات، لافتة إلى أن الطقس يكون شديد الحرارة ورطبًا نهارًا، بينما يكون مائلًا للحرارة ورطبًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وأشارت إلى نشاط للرياح تتراوح سرعته بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة على بعض المناطق، ما قد يساعد على تلطيف الأجواء في الأماكن المفتوحة، مع احتمالية إثارة الرمال والأتربة على بعض المناطق الحدودية.

وحذرت من استمرار ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط، لتتجاوز مترين وربع المتر، مطالبة المصطافين باتباع تعليمات السلامة والإنقاذ والتوجه إلى الشواطئ الآمنة.

ولفتت إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين ومرسى علم وأبو سمبل وأجزاء من الصحراء الشرقية، إلى جانب فرص ضعيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا، مؤكدة أن هذه الأمطار لا تمثل أي خطورة.

وأكدت أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى يومي الاثنين والثلاثاء، موضحة أن ذروة الارتفاع ستكون يومي الأحد والاثنين، حيث قد تتجاوز درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية، بينما تصل المحسوسة إلى 42 درجة.

ونصحت بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من تناول المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة والفاتحة، مع البقاء في أماكن جيدة التهوية قدر الإمكان.

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