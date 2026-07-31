أسعار الذهب اليوم الآن بمصر

يشهد سوق الذهب في مصر حالة من المتابعة المستمرة من قبل المواطنين والمستثمرين، في ظل التقلبات المتواصلة التي تسيطر على الأسواق العالمية، والتي تنعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب داخل السوق المحلية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويولي المتعاملون في سوق الذهب اهتماما كبيرا بحركة الأسعار اليومية، سواء بغرض الشراء أو البيع أو الاستثمار، نظرا لما يتمتع به الذهب من مكانة باعتباره أحد أهم الأصول التي تحافظ على قيمة المدخرات، خاصة خلال فترات التضخم والتقلبات الاقتصادية.

ويواصل الذهب تعزيز موقعه كأحد أبرز الملاذات الآمنة، إذ يتجه إليه المستثمرون في أوقات عدم اليقين والأزمات المالية، مستفيدا من قدرته على الاحتفاظ بقيمته على المدى الطويل، وهو ما يدعم استمرار الطلب عليه في الأسواق المحلية والعالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر

العيار سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 6,810 جنيه6,755 جنيه

عيار 21 5,960 جنيه5,910 جنيه

عيار 18 5,110 جنيه5,065 جنيه

عيار 14 3,975 جنيه3,940 جنيه

الجنيه الذهب 47,680 جنيه 47,280 جنيه

الأونصة بالجنيه 211,860 جنيه 210,080 جنيه

الأونصة بالدولار 4,081.63 دولار

أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تخضع أسعار الذهب لعدة متغيرات اقتصادية ومالية تؤثر في اتجاهاتها بصورة مستمرة، يأتي في مقدمتها مستويات العرض والطلب في الأسواق العالمية، وقرارات البنوك المركزية المتعلقة بأسعار الفائدة، إلى جانب تحركات الدولار الأمريكي، ومعدلات التضخم، وأسعار النفط، فضلا عن أداء الاقتصاد العالمي.

كما تؤدي التطورات السياسية والجيوسياسية دورا محوريا في تحديد مسار الأسعار، إذ يرتفع الإقبال على الذهب خلال فترات التوترات والأزمات باعتباره أحد أكثر الأصول أمانا وقدرة على الحفاظ على قيمة الاستثمارات.

في المقابل، قد يتراجع الطلب على الذهب عندما ترتفع أسعار الفائدة أو يحقق الدولار الأمريكي مكاسب قوية، حيث يفضل بعض المستثمرين التوجه نحو الأصول التي توفر عوائد أعلى.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6,810 جنيهات للبيع، مقابل 6,755 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولا في السوق المصرية، 5,960 جنيها للبيع، فيما سجل 5,910 جنيهات للشراء.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 5,110 جنيهات للبيع، مقابل 5,065 جنيها للشراء.

أما الذهب عيار 14، فسجل 3,975 جنيها للبيع، و3,940 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب 47,680 جنيها للبيع، مقابل 47,280 جنيها للشراء.

فيما بلغت قيمة أوقية الذهب 211,860 جنيها للبيع، و210,080 جنيها للشراء، بينما سجلت الأوقية عالميا نحو 4,081.63 دولارا.

أسعار الذهب اليوم في مصر



الذهب يحافظ على جاذبيته الاستثمارية

رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية، لا يزال الذهب يحتفظ بمكانته كخيار استثماري وادخاري مفضل لدى الأفراد والمؤسسات، لما يوفره من وسيلة فعالة لتنويع المحافظ الاستثمارية والحد من مخاطر تقلبات الأسواق، إلى جانب قدرته على الحفاظ على القيمة على المدى الطويل.

ويتوقع مراقبون أن تظل أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة رهينة مجموعة من العوامل الرئيسية، أبرزها قرارات السياسة النقدية العالمية، واتجاهات أسعار الفائدة، ومستويات التضخم، وأداء الدولار الأمريكي، فضلا عن المستجدات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر في الأسواق الدولية.

وتبقى المتابعة اليومية لتحركات أسعار الذهب عنصرا مهما للراغبين في الشراء أو البيع أو الاستثمار، إذ تساعد على اتخاذ قرارات مدروسة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق الذهب محليا وعالميا.