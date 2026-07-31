قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«لو جايب 90% علمي علوم».. خريطة الكليات المتاحة وفرص الالتحاق بالقطاع الطبي
ليلة من الرعب قرب سبتة.. مهاجرون يشعلون النار في السيارات على الحدود الإسبانية
السن القانوني والفحص الطبي أبرزها.. شروط توثيق عقد الزواج في القانون
غدا.. بدء تطبيق نظام الخصم المباشر بمنظومة الخبز الجديدة
الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة
رأس السنة المائية.. لماذا تبدأ مصر عامها الجديد في 1 أغسطس؟
لو جايب 80% علمي علوم.. قائمة الكليات المتاحة لك في تنسيق 2026
وزير النقل من دمياط: أطقم القاطرات حققت ملحمة بطولية وأنهت أزمة سفينتي التغويز والتخزين باحترافية
تمرد داخل الجيش الإسرائيلي.. جنود من لواء جفعاتي يغادرون قاعدة عسكرية ويرفضون أوامر قادتهم
تفاصيل سعر عيار 21 الآن
صور فضائية تكشف الأضرار في قاعدة علي السالم بالكويت بعد الهجوم الإيراني
أزمة هجرة تضرب سبتة.. أكثر من 1500 مهاجر يعبرون من المغرب خلال أسبوع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الآن بمصر

الذهب
الذهب
محمد غالي

يشهد سوق الذهب في مصر حالة من المتابعة المستمرة من قبل المواطنين والمستثمرين، في ظل التقلبات المتواصلة التي تسيطر على الأسواق العالمية، والتي تنعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب داخل السوق المحلية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويولي المتعاملون في سوق الذهب اهتماما كبيرا بحركة الأسعار اليومية، سواء بغرض الشراء أو البيع أو الاستثمار، نظرا لما يتمتع به الذهب من مكانة باعتباره أحد أهم الأصول التي تحافظ على قيمة المدخرات، خاصة خلال فترات التضخم والتقلبات الاقتصادية.

ويواصل الذهب تعزيز موقعه كأحد أبرز الملاذات الآمنة، إذ يتجه إليه المستثمرون في أوقات عدم اليقين والأزمات المالية، مستفيدا من قدرته على الاحتفاظ بقيمته على المدى الطويل، وهو ما يدعم استمرار الطلب عليه في الأسواق المحلية والعالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر

العيار سعر البيع سعر الشراء

عيار 24   6,810 جنيه6,755 جنيه 
عيار 21   5,960 جنيه5,910 جنيه 
عيار 18   5,110 جنيه5,065 جنيه 
عيار 14   3,975 جنيه3,940 جنيه 
الجنيه الذهب 47,680 جنيه   47,280 جنيه 
الأونصة بالجنيه 211,860 جنيه  210,080 جنيه 
الأونصة بالدولار  4,081.63 دولار

أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تخضع أسعار الذهب لعدة متغيرات اقتصادية ومالية تؤثر في اتجاهاتها بصورة مستمرة، يأتي في مقدمتها مستويات العرض والطلب في الأسواق العالمية، وقرارات البنوك المركزية المتعلقة بأسعار الفائدة، إلى جانب تحركات الدولار الأمريكي، ومعدلات التضخم، وأسعار النفط، فضلا عن أداء الاقتصاد العالمي.

كما تؤدي التطورات السياسية والجيوسياسية دورا محوريا في تحديد مسار الأسعار، إذ يرتفع الإقبال على الذهب خلال فترات التوترات والأزمات باعتباره أحد أكثر الأصول أمانا وقدرة على الحفاظ على قيمة الاستثمارات.

في المقابل، قد يتراجع الطلب على الذهب عندما ترتفع أسعار الفائدة أو يحقق الدولار الأمريكي مكاسب قوية، حيث يفضل بعض المستثمرين التوجه نحو الأصول التي توفر عوائد أعلى.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6,810 جنيهات للبيع، مقابل 6,755 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولا في السوق المصرية، 5,960 جنيها للبيع، فيما سجل 5,910 جنيهات للشراء.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 5,110 جنيهات للبيع، مقابل 5,065 جنيها للشراء.

أما الذهب عيار 14، فسجل 3,975 جنيها للبيع، و3,940 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب 47,680 جنيها للبيع، مقابل 47,280 جنيها للشراء.

فيما بلغت قيمة أوقية الذهب 211,860 جنيها للبيع، و210,080 جنيها للشراء، بينما سجلت الأوقية عالميا نحو 4,081.63 دولارا.

أسعار الذهب اليوم في مصر


الذهب يحافظ على جاذبيته الاستثمارية

رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية، لا يزال الذهب يحتفظ بمكانته كخيار استثماري وادخاري مفضل لدى الأفراد والمؤسسات، لما يوفره من وسيلة فعالة لتنويع المحافظ الاستثمارية والحد من مخاطر تقلبات الأسواق، إلى جانب قدرته على الحفاظ على القيمة على المدى الطويل.

ويتوقع مراقبون أن تظل أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة رهينة مجموعة من العوامل الرئيسية، أبرزها قرارات السياسة النقدية العالمية، واتجاهات أسعار الفائدة، ومستويات التضخم، وأداء الدولار الأمريكي، فضلا عن المستجدات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر في الأسواق الدولية.

وتبقى المتابعة اليومية لتحركات أسعار الذهب عنصرا مهما للراغبين في الشراء أو البيع أو الاستثمار، إذ تساعد على اتخاذ قرارات مدروسة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق الذهب محليا وعالميا.

الذهب ذهب أسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 93.17% والأسنان 92.68% والهندسة 89.84%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى علمي

الطب 93.17% والأسنان 92.68% والهندسة 89.84%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 علمي وأدبي

صورة أرشيفية

لو مجموعك 53% .. كليات في انتظارك قبل انطلاق تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات 2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم

تنسيق الجامعات 2026

89.84 % للهندسة و88.75% للتخطيط العمراني .. مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي رياضة

أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

من 10 شهور .. تصرف لافت لـ أحمد خالد صالح وهنادي مهنا قبل إعلان الطلاق

تنسيق 2026

لو جايب 80% علمي علوم.. قائمة الكليات المتاحة لك في تنسيق 2026

امام عاشور

10 ملايين دولار| عرض جديد من الاتحاد السعودي لضم إمام عاشور والأهلي يحدد شروطه

الأرجنتين

7 مخالفات.. الفيفا يؤدب منتخب الأرجنتين بعد نهائي المونديال

ترشيحاتنا

البشرة

كيف يؤثر الحر على البشرة.. 5 مشاكل خطيرة يسببها الصيف أبرزها السرطان

صورة أرشيفية

تثبيت الفائدة الأمريكية.. أبرز المكاسب المتوقعة للاقتصاد المصري

فعاليات ثقافية وفنية

من المواطنة إلى الفنون.. كيف تحوّل قصور الثقافة المحافظات إلى ساحات لبناء الوعي؟

بالصور

فستان ناعم.. ياسمين عز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

ذكري ميلاد سعيد صالح.. محطات فنية في حياته وسر رفضه السقوط في بئر سبع

سعيد صالح
سعيد صالح
سعيد صالح

بملابس رياضية.. ميس حمدان تستعرض رشاقتها

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

المزيد