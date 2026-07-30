الذهب يرتفع بقوة اليوم.. وتراجع الدولار يشعل الأسعار

ارتفع الذهب اليوم الخميس مدعوما بتراجع الدولار والتضخم أيضا بما يتماشى مع التوقعات، مما دفع المستثمرين لتقليص رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة بعد يوم من تصريحات ‌كيفن وورش رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التي لم تقدم وضوحا يذكر فيما يتعلق بتوقعات التضخم والسياسة النقدية.

وبحلول الساعة 1403 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 4109.94 دولار للأوقية (الأونصة). وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 1.9 بالمئة إلى 4108.30 دولار، وفقاً لرويترز.

وانخفض الدولار 0.9 بالمئة مع صعود الين، في حين ظل المتعاملون ⁠يترقبون احتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم الين الذي يتعرض لضغوط كبيرة.

ويقلل هبوط الدولار من تكلفة الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.



ولم يطرأ تغير يذكر على الأسعار بعد أن أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي هبط 0.1 بالمئة في يونيو بما يتماشى مع توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم. ويرجح أن يكون هذا التراجع مؤقتا، إذ يؤدي تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط إلى زيادة أسعار النفط.

وقال بارت ميليك مدير استراتيجية السلع ‌الأولية ⁠في تي.دي سيكيوريتيز "تبدو بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي أفضل قليلا من توقعات السوق، لذا، فإن الوضع الحالي فيما يتعلق بالتضخم مستقر إلى حد كبير.

ومع ذلك، ستظل سوق النفط تمثل مشكلة".

وأضاف "ربما يكون التضخم تحت السيطرة نوعا ما في الوقت الراهن، لكن هذا ⁠قد يتغير بسهولة إذا استمر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط".



وأبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء، في حين أعاد رئيسه كيفن وورش التأكيد على التزام البنك بالسيطرة على ⁠التضخم، مما ترك الأسواق في حالة من الضبابية بشأن خطوته التالية.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، ترى الأسواق حاليا احتمالا نسبته 57 بالمئة لرفع الفائدة في اجتماع ⁠سبتمبر أيلول، بانخفاض من حوالي 77 بالمئة قبل صدور قرار السياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 58.52 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.9 بالمئة إلى 1641.78 دولار، وصعد البلاديوم 3.8 بالمئة إلى 1294.50 دولار.