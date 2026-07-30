قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرك برلماني لمضاعفة الصادرات المصرية وبناء آلاف الشركات المصدرة خلال سنوات قليلة
استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلان في قصف إسرائيلي على قطاع غزة
قرار جمهوري بتجديد تعيين أشرف مجاهد نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس لمدة عام
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 28 شخصًا
الأرصاد الجوية اليابانية تحذر من ضربات الشمس في 31 محافظة
مواعيد مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية
زيلنسكي يعلن مقتل 8 أشخاص وإصابةالعشرات في هجوم صاروخي روسي واسع
زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب محافظة كوماموتو اليابانية
الحكومة : هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة
الأرصاد الجوية تحذر: الحرارة تتجاوز الـ 43 درجة في تلك الأيام
بعد ظهور النتيجة والنجاح.. إزاي تعيد الثانوية العامة لتحسين المجموع؟
الأهلي يواجه لافيينا اليوم وديا ضمن استعداداته للموسم الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس 30 يوليو 2026.. عيار 21 يستقر عند 5900 جنيه بعد قرار الفيدرالي

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم
نتيجة الثانوية العامة 2026


استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 30 يوليو 2026، عقب الارتفاع الذي سجله المعدن الأصفر عالميًا بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة، ليواصل الذهب الحفاظ على مكاسبه في الأسواق المحلية.
 

وسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، 5900 جنيه للبيع و5850 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6745 جنيهًا للبيع و6685 جنيهًا للشراء.
كما سجل جرام الذهب عيار 18 5055 جنيهًا للبيع و5015 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3935 جنيهًا للبيع و3900 جنيه للشراء.
وسجل الجنيه الذهب 47,200 جنيه للبيع و46,800 جنيه للشراء، في حين بلغت قيمة أوقية الذهب في السوق المحلية 209,725 جنيهًا للبيع و207,950 جنيهًا للشراء.
 

أسعار الذهب عالميا 

وعلى الصعيد العالمي، استقرت أوقية الذهب عند نحو 4065 دولارًا، مدعومة بقرار الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة، وهو ما عزز من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا.
وفي سوق الصاغة، سجل دولار الصاغة 51.59 جنيه مقابل السعر الرسمي للدولار البالغ 50.68 جنيه.
ويتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار التذبذب خلال الفترة المقبلة، مع ارتباط الأسعار المحلية بتحركات الأوقية في البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة للتغير على مدار اليوم وفقًا لمستجدات الأسواق العالمية.

الذهب سعر الذهب اسعار الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة : هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

الطفل المتوفي

تطورات جديدة في أزمة رضيع الزقازيق.. الأب يرفض استلام الجثمان بدون تحاليل DNA

الام

بعد شكوى أم.. مستشفيات جامعة الزقازيق تكشف حقيقة وفاة رضيع وعدم العثور على جثمانه

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

كيف تقدم تظلمًا على نتيجة الثانوية العامة 2026؟ الرابط وقيمة الرسوم

المتهمين

مطاردة توكتوك.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو محاولة اختطاف طفل بالشرقية

محمد السيد

تنفيض التراب.. سر احتفال البطل المصري بعد الفوز على اللاعب الإسرائيلي

التعليم

التعليم ترد على جدل «أوائل فاقوس».. وتكشف حقيقة شكوى الطالبة مريم

جون ادورد

مهيب ينفعل بسبب جون إدوارد: فلوس بيزيرا وشيكو بانزا والدباغ راحت فين؟

بالصور

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..

كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟

كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟
كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟
كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟

سهلة وبسيطة.. طريقة عمل فتة الحمص

طريقة عمل فتة الحمص
طريقة عمل فتة الحمص
طريقة عمل فتة الحمص

روبي تثير الجدل فى آخر جلسة تصوير تخضع لها

روبي تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير تخضع لها
روبي تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير تخضع لها
روبي تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير تخضع لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد