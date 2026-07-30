أسعار الذهب اليوم الخميس 30 يوليو 2026.. عيار 21 يستقر عند 5900 جنيه بعد قرار الفيدرالي



استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 30 يوليو 2026، عقب الارتفاع الذي سجله المعدن الأصفر عالميًا بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة، ليواصل الذهب الحفاظ على مكاسبه في الأسواق المحلية.



وسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، 5900 جنيه للبيع و5850 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6745 جنيهًا للبيع و6685 جنيهًا للشراء.

كما سجل جرام الذهب عيار 18 5055 جنيهًا للبيع و5015 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3935 جنيهًا للبيع و3900 جنيه للشراء.

وسجل الجنيه الذهب 47,200 جنيه للبيع و46,800 جنيه للشراء، في حين بلغت قيمة أوقية الذهب في السوق المحلية 209,725 جنيهًا للبيع و207,950 جنيهًا للشراء.



أسعار الذهب عالميا

وعلى الصعيد العالمي، استقرت أوقية الذهب عند نحو 4065 دولارًا، مدعومة بقرار الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة، وهو ما عزز من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا.

وفي سوق الصاغة، سجل دولار الصاغة 51.59 جنيه مقابل السعر الرسمي للدولار البالغ 50.68 جنيه.

ويتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار التذبذب خلال الفترة المقبلة، مع ارتباط الأسعار المحلية بتحركات الأوقية في البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة للتغير على مدار اليوم وفقًا لمستجدات الأسواق العالمية.