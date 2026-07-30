رئيس مدينة مرسى علم يلتقي المواطنين ميدانيًا ويوجه بسرعة الاستجابة للشكاوى وحل المشكلات

أجرى اللواء أ.ح. الدكتور ياسر مهنا الدميني، رئيس مدينة مرسى علم، جولة ميدانية بعدد من مناطق المدينة، التقى خلالها المواطنين واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم ومقترحاتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وسرعة الاستجابة لاحتياجاتهم.

وخلال الجولة، أكد رئيس المدينة أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل أحد أهم محاور العمل التنفيذي، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري مع الشكاوى والعمل على إيجاد حلول عملية وسريعة لها، بما يسهم في رفع مستوى رضا المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

واستمع اللواء ياسر مهنا الدميني إلى عدد من الطلبات المتعلقة بملفات الإسكان والخدمات العامة، موجهاً الجهات التنفيذية المختصة بسرعة دراسة كل حالة على حدة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإنهاء المشكلات في أسرع وقت، مع إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين.

كما شدد رئيس المدينة على أهمية استمرار المتابعة الميدانية لمختلف القطاعات، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وتكثيف جهود تطوير الخدمات، بما يتماشى مع خطط التنمية التي تشهدها مدينة مرسى علم، ويعزز جودة الحياة للمواطنين.

وأكد اللواء ياسر مهنا الدميني أن الجهاز التنفيذي بمدينة مرسى علم يعمل بروح الفريق الواحد لخدمة المواطنين، وأن جميع الأجهزة التنفيذية مكلفة بالتواجد المستمر في الشارع، والاستماع إلى المواطنين، والعمل على تلبية احتياجاتهم في إطار القانون، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر.