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أسرة عبد الحليم حافظ تغلق منزله أمام الجمهور بعد تعرضه للعبث والتخريب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أسرة عبد الحليم حافظ تغلق منزله أمام الجمهور بعد تعرضه للعبث والتخريب

عبد الحليم حافظ
عبد الحليم حافظ
سارة عبد الله
نتيجة الثانوية العامة 2026

أعلنت أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ إغلاق منزله أمام الجمهور، وقصر الزيارات على أفراد العائلة والأصدقاء، وذلك وفقا لبيان رسمى أصدرته الأسرة.

وأوضحت الأسرة أنها أزالت خيار «حجز الزيارات» من الموقع الرسمى للمنزل، مؤكدة أن القرار جاء حفاظًا على المنزل ومقتنياته بعد تعرضه، بحسب البيان، لـ«العبث والتدمير من بعض الزوار الذين لا يعرفون الاحترام ولا الأصول».

وأضاف البيان أن الأسرة اعترفت بعدم نجاحها فى تنظيم الزيارات واختيار الأشخاص الذين يحافظون على قيمة المنزل التاريخية، مشيرة إلى أنها حرصت على إبقاء منزل العندليب مفتوحًا للجمهور مجانًا طوال 50 عاما، تقديرا لمحبيه.

واختتمت الأسرة بيانها بالتأكيد على أن الحفاظ على منزل عبد الحليم حافظ ومقتنياته أصبح أولوية، لافتة إلى أن القرار جاء بعد تكرار تجاوزات بعض الزوار، وهو ما دفعها إلى وقف استقبال الجمهور فى الوقت الحالى.

عبد الحليم حافظ أسرة عبد الحليم حافظ منزل عبد الحليم حافظ

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