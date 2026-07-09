من داخل منزل عبد الحليم حافظ.. الفنانة الفلسطينية إليانا تُعيد إحياء "أهواك" بصوتها وتخطف القلوب

في لفتة فنية مميزة جمعت بين الأصالة والمعاصرة، قدّمت الفنانة الفلسطينية إليانا أداءً خاصًا لأغنية "أهواك" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وذلك من داخل منزله التاريخي، في مشهد حمل الكثير من الحنين والوفاء لإرث أحد أهم رموز الغناء العربي.

وشاركت إليانا مقطع الفيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت وهي تؤدي الأغنية بإحساس هادئ ولمسة عصرية، بينما احتفظت بروح العمل الأصلي الذي ارتبط بوجدان أجيال متعاقبة. وجاء اختيار منزل عبد الحليم حافظ ليمنح الأداء طابعًا خاصًا، إذ أعاد إلى الأذهان ذكريات العندليب ومسيرته الفنية الخالدة.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع من الجمهور، حيث أشاد المتابعون بصوت إليانا وأدائها المختلف، معتبرين أن إعادة تقديم الأغنية من داخل منزل صاحبها الأصلي كانت فكرة مميزة تحمل رسالة تقدير للفن العربي الكلاسيكي، وتؤكد قدرة الأغنيات الخالدة على الوصول إلى الأجيال الجديدة.

كما أثنى عدد كبير من المتابعين على المزج بين هوية إليانا الفنية المعاصرة وإحدى أشهر كلاسيكيات الطرب العربي، مؤكدين أن التجربة نجحت في تقديم الأغنية بروح جديدة دون المساس بقيمتها الفنية أو مكانتها في تاريخ الموسيقى العربية.

وتواصل إليانا خلال الفترة الأخيرة ترسيخ حضورها على الساحة الغنائية العربية والعالمية، من خلال تقديم أعمال تجمع بين الموسيقى العربية والأنماط الموسيقية الحديثة، وهو ما منحها قاعدة جماهيرية واسعة داخل العالم العربي وخارجه، وجعلها واحدة من أبرز الأصوات الشابة التي تسعى إلى تقديم رؤية موسيقية مختلفة مع الحفاظ على ارتباطها بجذورها العربية.