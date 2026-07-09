أحمد عبد الحميد يحذف منشوره ضد مرموش: لا أريد أن أكون سببًا في إحباط أحد

أعلن الفنان أحمد عبد الحميد، حذفه للمنشور الذي انتقد خلاله لاعب منتخب مصر عمر مرموش، خلال مشاركته في بطولة كأس العالم.

وكتب أحمد عبد الحميد عبر حسابه على فيسبوك: "أنا شيلت بوست عمر مرموش لأنى لقيتوه بينتشر بزيادة وانا محبش أحس إنى بستخف دمى ولا بستخف بمشاعر أو مجهود إنسان حتى لو كان بخل عليا بيه ومحبش إنى أكون سبب فى احباط لحد حتى و لو بنسبة صغيرة ! أنا للحظة نسيت انى ممكن أوصل لعدد كبير وللحظة فكرت انى واحد مقهور ومحبط من إنسان اديتوا حلمى و اعتمدت عليه وأحبطنا كدة و نيمنى وصحانى زعلان كدة و على قد ما كنت شايفه كبير على قد ما هو صغرنى وصغر احلامى وصغر ثقتى فيه قبل ما يصغر نفسه فى عينى وعين المصريين الغلابة إلى ممكن ماتش كورة يعيشهم سنين معنويتهم فوق وممكن يعيشهم وقت طويل محبطين".

وتابع: “فى الأول و فى الأخر احنا عشنا حلم جميل و ٩٥٪؜ من اللاعيبة شرفونا و لكن التفاصيل الصغيرة ضيعت حلمنا إلى مكناش اصلاً ناويين نحلمه والله ما كنا ناويين نحلمه .. بس زى ما فى كتير من القوام حسسونا ان الحلم ده مشروع فيه قلة فيه هدموا الحلم و هدموا الفرحة و هدموا طاقة المستقبل القريب عندنا".

واختتم: ةشكراً للمنتخب الى كانوا قد المسئولية و الله يسامح إلى كانوا بيفكروا فى نجاحات فردية جابتنا ورا أو خلينا نقول صحتنا من حلم جميل .. تحيا مصر و ان شاء الله هنكسب كاس الأمم الجاية و هنعمل أحلى من كدة المونديال الجاى و يمكن مرموش ساعتها يكون كابتن المنتخب و فى حال أحسن مالحال .. جل من لا يسهو”.

وكان قد شن الفنان أحمد عبد الحميد هجومًا حادًا على عمر مرموش، محملًا إياه مسؤولية إهدار الفرصة التي منحه إياها المدير الفني للمنتخب المصري، بعد مشاركته بديلًا في الدقائق الأخيرة من المباراة.

اللاعب عمر مرموش

وقال أحمد عبد الحميد عبر حسابه: “هو أنتوا فاكرين إن الكابتن حسام حسن مجاش في دماغه إنه ينزل حسام عبد المجيد ويقفل؟ أكيد فكر في كده، لكن للأسف فكر بأبوية في مرموش اللي كان قاعد على الدكة، وقال يمكن يستغل إن ربنا موفقنا وفاضل 10 دقايق ويعمل حاجة لبلده ويخلينا نسامحه على مستواه طول البطولة.”

وأضاف في ختام رسالته: "قام كاسفه، وكسف نفسه، وكسف البلد كلها.. الله يسامحك يا أخي!"، في تعليق يعكس حالة الغضب الجماهيري عقب وداع منتخب مصر للبطولة