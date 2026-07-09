إعلامي يكشف موقف نادي بيراميدز من بيع زيكو للاحتراف

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن موقف نادي بيراميدز من احتراف اللاعب مصطفى زيكو.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “بيراميدز لا يمانع بيع زيكو أوروبيا حال وصول عرض جيد”.

ووجه مصطفى زيكو، نجم منتخب مصر،رسالة مؤثرة إلى الجماهير عقب انتهاء مشوار الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن ما حققه المنتخب سيظل محفورًا في ذاكرة المصريين، رغم الخروج من دور الـ16.

وكتب زيكو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": "الحمد لله على كل حاجة وصلنالها، يمكن المشوار وقف هنا، لكن اللي حصل عمره ما هيتنسي".

وحرص لاعب منتخب مصر على توجيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "في البداية أحب أشكر سيادة الرئيس على دعمه واهتمامه بينا، وأشكر شعب مصر العظيم على وقفته معانا، وجمهورنا اللي كان مالي الاستاد من أول يوم لآخر لحظة".