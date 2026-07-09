بيقص شعرهم.. القبض على حلاق يرهب الأطفال فى الشارع بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من أحد الأشخاص لقيامه بإستيقاف الأطفال بالطريق العام فى محاولة لترهيبهم لتصوير مقطع فيديو حال قيامه بقص شعرهم بالقاهرة.. وضبط مرتكب الواقعة.



بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (حلاق "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة شرطة منشأة ناصر بالقاهرة)، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامه بتصوير ونشر مقاطع الفيديو بمواقع التواصل الإجتماعى بغرض الشهرة والدعاية للمحل الخاص به الكائن بدائرة القسم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق









