مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الاعتداءات الإيرانية: تهدد أمن المنطقة

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت ناقلتي النفط السعوديتين والقطرية أثناء عبورهما مضيق هرمز، إلى جانب العدوان الذي طال دولة الكويت ومملكة البحرين، مؤكدة أن هذه الأعمال تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية، ويعرض المصالح الاقتصادية الإقليمية والعالمية لمخاطر جسيمة، فضلاً عن تهديد الأمن والسلم الدوليين.

تلقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ببالغ الشجب والاستنكار أنباء الاستهداف الإيراني الآثم لناقلة النفط السعودية " وديان" والناقلة القطرية " الركيات" أثناء عبورهما مضيق هرمز، وعدوانها الغادر والمتجدد على دولة الكويت ومملكة البحرين، والذي يعكس النهج العدائي الذي تنتهجه إيران، وأعمالها الإجرامية التي تنتهك القيم الدينية والإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، وتشكل تصعيدا خطيرا من شأنه تعريض المصالح الاقتصادية الإقليمية والعالمية لمخاطر جسيمة، وتهديد الأمن والسلم الدوليين.

وإن الأمانة العامة للمجلس إذ تدين بأشد العبارات هذا العدوان الغاشم، فإنها تجدد تضامنها ومساندتها لمملكة البحرين وللمملكة العربية السعودية ولدولة قطر ولدولة الكويت و وكافة الدول العربية في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها.





