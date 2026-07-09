القبض على شقيقين تعديا على شخص بسلاح أبيض بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من شقيقين لقيامهما بترويج المواد المخدرة والتعدى عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وتهديده بإلحاق الأذى به لإجباره على التنازل عن المحضر المحرر ضدهما بالجيزة.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 3/ الجارى تبلغ لقسم شرطة المنيرة الغربية من القائم على النشر، مصاب بجروح قطعية، مقيم بدائرة القسم، بتضرره من شقيقين، الظاهرين بمقطع الفيديو، مقيمين بذات الدائرة، لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهما لخلافات بينهم حول الجيرة.

أمكن ضبط المشكو فى حقهما (لأحدهما معلومات جنائية)، وضُبط بحوزة أحدهما السلاح الأبيض، المستخدم فى التعدى.

بمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتبين عدم صحة ما تم تداوله بشأن قيامهما بترويج المواد المخدرة وقيام الشاكى بالادعاء بذلك للاهتمام بشكواه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.









