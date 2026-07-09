روجت لتعدد الأزواج.. القبض على صانعة محتوى بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى بالقاهرة لنشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالترويج لما أسمته “فوائد تعدد الأزواج والزوجات والإنجاب غير المُنسب” بصورة تحريضية تتنافى مع الآداب العامة والقيم المجتمعية.





رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالترويج لما أسمته بفوائد تعدد الأزواج والزوجات والإنجاب غير المُنسب بصورة تحريضية تتنافى مع الآداب العامة والقيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة، مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وضبط بحوزتها هاتف محمول، بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى".

بمواجهتها، اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه ونشرها مقاطع الفيديو عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





