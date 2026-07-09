لوك جريء.. نيللي كريم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشرت الفنانة نيللي كريم، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.

تفاصيل إطلالة نيللي كريم

وتألقت نيللي كريم، مرتديه بنطال أسود كلاسيك، ونسقت معه بلوزة ذا تصميم عصري ولافت ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت نيللي كريم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد نيللي كريم، في المكياج على الألوان البنية والسوداء التي تبرز جمال عيونها، كما اختارت أحمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة نيللي كريم