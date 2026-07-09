بعد أزمة مباراة مصر والأرجنتين.. كولينا يدافع عن حكام كأس العالم

أكد الإيطالي بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن منظومة التحكيم في الاتحاد الدولي تعمل باستقلالية كاملة، مشددًا على أنه لا يمكن لأي شخص التأثير على قرارات الحكام، وذلك في ظل الجدل الواسع الذي صاحب بعض مباريات بطولة كأس العالم 2026، وعلى رأسها مواجهة مصر والأرجنتين.

وقال كولينا، في تصريحات تلفزيونية، إن "لا يمكن لأحد أن يدّعي أن إدارة التحكيم في فيفا يمكن التأثير عليها من أي شخص، حتى من رئيس فيفا جياني إنفانتينو"، مؤكدًا أن رئيس الاتحاد الدولي يحرص دائمًا على تقديم الدعم الكامل لفريق الحكام، مع احترام استقلاليتهم الكاملة في اتخاذ القرارات.

وأضاف أن حكام المباريات يتخذون قراراتهم بنزاهة، موضحًا أنهم، مثل اللاعبين والمدربين، يسعون دائمًا لتقديم أفضل مستوى ممكن داخل الملعب، رغم صعوبة المهمة والضغوط الكبيرة التي يواجهونها.

وأشار رئيس لجنة الحكام في فيفا إلى أن النقاش حول القرارات التحكيمية سيظل جزءًا طبيعيًا من كرة القدم، لكنه شدد على أن الاتهامات التي لا تستند إلى أدلة لا مكان لها في اللعبة.

وأوضح كولينا أن التشكيك المستمر في نزاهة الحكام قد يتسبب في ردود فعل خطيرة، تصل إلى تهديد الحكام وأفراد عائلاتهم، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات مرفوضة تمامًا ولا يجب التساهل معها.

وتأتي تصريحات كولينا في وقت لا تزال فيه مباراة مصر والأرجنتين تثير حالة كبيرة من الجدل، بعدما ودع منتخب مصر منافسات كأس العالم 2026 بالخسارة بنتيجة 3-2 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، في لقاء تصدرت خلاله القرارات التحكيمية وتقنية الفيديو عناوين الصحف ووسائل الإعلام العالمية، وسط انتقادات من عدد من خبراء التحكيم وأساطير كرة القدم، الذين اعتبروا أن بعض القرارات المؤثرة أثرت على مجريات المباراة وحرمت الفراعنة من مواصلة مشوارهم التاريخي في البطولة.