تشكيل فرنسا المتوقع أمام المغرب في كأس العالم 2026

يواصل المنتخب الفرنسي استعداداته لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام المنتخب المغربي ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للطرفين في ظل رغبة كل منهما في مواصلة المشوار نحو اللقب العالمي.

وتقام المباراة على ملعب بوسطن، حيث يسعى المنتخب الفرنسي بقيادة مديره الفني ديديه ديشامب إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي، بينما يأمل المنتخب المغربي في مواصلة عروضه القوية وتحقيق إنجاز جديد في البطولة.

وكان المنتخب الفرنسي قد نجح في بلوغ الدور ربع النهائي بعد انتصار صعب في دور الستة عشر على منتخب باراجواي بهدف دون رد، جاء عن طريق النجم كيليان مبابي من ركلة جزاء، في مباراة شهدت تفوقًا فرنسيًا وحسمًا في اللحظات الحاسمة.

في المقابل، قدم المنتخب المغربي واحدة من أبرز مبارياته في البطولة بعدما تغلب على منتخب كندا بثلاثة أهداف دون مقابل، ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي ويؤكد قدرته على منافسة كبار المنتخبات في النسخة الحالية من كأس العالم.

وتشير التوقعات إلى أن الجهاز الفني لفرنسا سيجري تعديلًا وحيدًا على التشكيلة الأساسية، حيث ينتظر أن يعود ديزيري دوي للمشاركة منذ البداية بدلًا من برادلي باركولا، مع استمرار الاعتماد على مانو كونيه في خط الوسط بعد المستوى الذي قدمه في المباراة الماضية.

التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا أمام المغرب

في حراسة المرمى: مايك ماينان.

في خط الدفاع: جول كوندي، دايوت أوباميكانو، ويليام ساليبا، لوكاس ديني.

في خط الوسط: مانو كونيه، أدريان رابيو.

في خط الوسط الهجومي: عثمان ديمبيلي، مايكل أوليس، ديزيري دوي.

وفي خط الهجوم: كيليان مبابي، الذي يعول عليه المنتخب الفرنسي لقيادة الفريق نحو الفوز وبلوغ الدور نصف النهائي في مواجهة يتوقع أن تكون من أقوى مباريات البطولة.