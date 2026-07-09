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المغرب ضد فرنسا ..مواعيد مباريات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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المغرب ضد فرنسا ..مواعيد مباريات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

منتخب المغرب
منتخب المغرب
عبدالله هشام

تنطلق اليوم الخميس 9-7-2026 منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس العالم حيث يواجه منتخب المغرب منافسه فرنسا في مباراة يترقبها الجماهير وسط فرص متساوية للثنائي للعبور لدور نصف النهائي.

مواعيد مباريات كأس العالم 2026

فرنسا ضد المغرب - الساعة 11 مساء - قناة beIN Sports MAX 1

ويسعى المنتخب المغربي إلى مواصلة كتابة التاريخ وتحقيق إنجاز جديد، بينما يطمح المنتخب الفرنسي إلى العبور نحو المربع الذهبي ومواصلة رحلة المنافسة على اللقب.

تنطلق مباراة المغرب ضد فرنسا في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ومن المنتظر أن تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة في مختلف أنحاء العالم العربي، نظرًا لقيمة المنتخبين وما يقدمانه من مستويات قوية خلال البطولة. وتُنقل المباراة عبر القنوات الرياضية الناقلة للبطولة، بالإضافة إلى المنصات الرقمية التابعة لها.

قدم المنتخب المغربي عروضًا مميزة منذ انطلاق الأدوار الإقصائية، حيث نجح في تجاوز منتخب هولندا بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق في دور الـ32، قبل أن يواصل عروضه القوية في دور الـ16، عندما حقق فوزًا كبيرًا على منتخب كندا بثلاثة أهداف دون مقابل.

وصل المنتخب الفرنسي إلى الدور ربع النهائي بعد مشوار شهد تفاوتًا في الأداء والنتائج. واستهل مشواره في الأدوار الإقصائية بفوز مريح على منتخب السويد بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يواجه اختبارًا صعبًا أمام منتخب باراغواي في دور الـ16.

وعانى المنتخب الفرنسي أمام التنظيم الدفاعي لمنافسه، قبل أن ينجح في حسم اللقاء بهدف وحيد جاء من ركلة جزاء سجلها كيليان مبابي في الدقيقة السبعين، ليمنح منتخب بلاده بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، ويضرب موعدًا مرتقبًا مع المنتخب المغربي في مواجهة ينتظر أن تتسم بالقوة والإثارة، في ظل رغبة كل منتخب في مواصلة مشواره نحو لقب.

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