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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمود شوقي: رحلة منتخب مصر لم تنتهِ.. العالم أنصفنا بعد ظلم مباراة الأرجنتين

منتخب مصر
منتخب مصر
سارة عبد الله

أكد الناقد الرياضي محمود شوقي أن مشوار منتخب مصر لم ينتهِ بخروجه من منافسات كأس العالم 2026، مشددًا على أن ما قدمه الفراعنة في البطولة منحهم احترام وتقدير العالم، رغم الخسارة المثيرة للجدل أمام الأرجنتين في دور الـ16.

وكتب محمود شوقي، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "الرحلة مخلصتش.. أشعر بفخر حقيقي بعد حديث عدد كبير من الصحفيين الأجانب هنا عن منتخب مصر، وتأكيدهم على تعرضه لظلم فاضح. منتخبنا شرفنا بجد.. مفيش حد قصر.. الكل اجتهد.. علشان كده استحقوا تقدير العالم كله".

وأضاف أن خروج المنتخب من المونديال لا يعني نهاية المشروع، قائلاً: "انتهت رحلة منتخبنا الوطني في كأس العالم، لكن الرحلة مخلصتش مع حسام حسن ورفاقه.. الرحلة لسه فيها أحلام كبيرة، والحلم الجاي العودة لمنصة التتويج في أمم أفريقيا، وحسام حسن يقدر".

وأشار شوقي إلى أن منتخب مصر غادر مدينة أتلانتا عائدًا إلى القاهرة، بينما توجه هو إلى مدينة بوسطن لتغطية مواجهة فرنسا والمغرب في كأس العالم، مختتمًا رسالته بقوله: "يبدو أن رحلتي برضه لسه مخلصتش"، وأرفق صورة له من داخل ملعب المباراة، واصفًا مواجهة الأرجنتين بأنها "ماتش السرقة".

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات كأس العالم 2026 بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، في مباراة تحولت إلى واحدة من أكثر مواجهات البطولة إثارة للجدل، بعدما تصدرت القرارات التحكيمية وتقنية الفيديو عناوين الصحف ووسائل الإعلام العالمية، وسط انتقادات واسعة من خبراء التحكيم وأساطير كرة القدم، الذين رأوا أن بعض القرارات المؤثرة حرمت الفراعنة من مواصلة مشوارهم التاريخي في البطولة.

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