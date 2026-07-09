عمرو محمود ياسين يشيد بتألق محمد هاني في مونديال العالم

أشاد السيناريست عمرو محمود ياسين بأداء محمد هاني لاعب منتخب مصر في بطولة كأس العالم.

وكتب عمرو محمود ياسين عبر فيسبوك: “على مدار 480 دقيقة خاضها منتخب مصر في كأس العالم 2026 لاعب واحد فقط شارك في كل دقيقة دون استبداله (بخلاف مصطفى شوبير) و هو محمد هاني كان أساسياُ في جميع المباريات و لم يتم استبداله و لا مرة ... تحية كبيرة على مجهودك الكبير”.

ومنح الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة يوم، عقب نهاية مشاركة الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، وذلك في إطار تخفيف الضغوط البدنية والنفسية التي تعرض لها اللاعبون خلال مشوارهم في البطولة العالمية.

جولة حرة للاعبين في الولايات المتحدة

سمح الجهاز الفني للاعبي المنتخب بقضاء وقت حر والقيام بجولة خارج معسكر الفريق، قبل بدء ترتيبات السفر والعودة إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، بعد انتهاء المشاركة الرسمية في المونديال.

وتأتي هذه الخطوة تقديرًا للمجهود الكبير الذي بذله اللاعبون طوال فترة البطولة، التي شهدت منافسات قوية ومستوى فنيًا مرتفعًا.