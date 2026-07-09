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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد نصر: كنا على بعد دقائق من أعظم فرحة في تاريخ الكرة المصرية

مباراة مصر والارجنتين
مباراة مصر والارجنتين
سارة عبد الله

أكد المخرج التلفزيوني محمد نصر أن اللحظات الأخيرة من مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026 لا تزال تسيطر على تفكيره، معربًا عن حزنه الشديد على خروج الفراعنة من البطولة، ومشيدًا بما قدمه المنتخب والجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وكتب محمد نصر عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "بقالى 24 ساعة بحلم صاحي ونايم إن آخر 10 دقائق في الماتش يرجعوا تاني، ومرموش يلعبها لصلاح أو زيكو، أو تيجي أي لقطة تغير النتيجة، 10 دقائق قتلت التفكير في دماغي، نفسي تعدي بأي شكل وتكمل أعظم فرحة في التاريخ لحسام حسن واللاعيبة والشعب".
 

وأضاف أن منتخب مصر نجح في توحيد الجماهير خلفه خلال مشواره في البطولة، قائلًا: "منتخب مصر وحسام حسن رجعوا المصريين لفريقهم بشكل هستيري، وفرحة مجنونة في كل مكان، ويكفينا تعاطف العالم كله معنا".

واختتم نصر رسالته بالتأكيد على فخره بما قدمه المنتخب، معتبرًا أن الفراعنة كانوا "أبطالًا في الرجولة والإنسانية"، رغم وداع البطولة، موجهًا الشكر للاعبين والجهاز الفني على الأداء الذي قدموه طوال مشوار كأس العالم.

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات كأس العالم 2026 بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، في مباراة تحولت إلى واحدة من أكثر مواجهات البطولة إثارة للجدل، بعدما تصدرت القرارات التحكيمية وتقنية الفيديو عناوين الصحف ووسائل الإعلام العالمية، وسط انتقادات واسعة من خبراء التحكيم وأساطير كرة القدم، الذين رأوا أن بعض القرارات المؤثرة حرمت الفراعنة من مواصلة مشوارهم التاريخي في البطولة.

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